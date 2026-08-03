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«КонсультантПлюс» запустила новый продукт «Готовые решения (Проф). Аренда»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по популярной теме, которая вызывает много вопросов у юристов: «Готовые решения (Проф). Аренда». Материалы помогут быстро разобраться в ситуациях, связанных с арендой, определиться с планом действий и правильно заполнить документы. Об этом CNews сообщил представитель компании.

В новом продукте рассмотрены: основные вопросы заключения, изменения и расторжения договоров аренды; особенности заключения договоров аренды разных объектов (зданий и сооружений, транспортных средств, земельных участков); согласование отдельных условий договора аренды; вопросы субаренды; порядок содержания арендованного имущества; ответственность по договору аренды; составление претензий, исков; перемена лиц по договору аренды; отличие договора аренды от других договоров.

Всего подготовлено свыше 130 материалов. Все материалы ежедневно обновляются.

В «Готовых решениях (Проф)» для юриста вы найдете: рекомендации, как действовать; позиции судов по неочевидным вопросам из практики; акценты на возможных нюансах; образцы составления документов; дополнительные материалы по теме.

В линейке «Готовых решений (Проф)» есть продукты и по другим популярным темам для юриста: купля-продажа и поставка, подряд, оказание услуг, госзакупки. Все эти продукты поставляются отдельно.

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