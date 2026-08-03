ИИ-контролю чистоты на улицах Подмосковья – три года

1 августа 2023 г. в Подмосковье был запущен ИИ-проект «Чистая территория». За три года искусственный интеллект помог устранить более 550 тыс. нарушений на улицах региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«“Чистая территория” – флагман компьютерного зрения в сфере благоустройства и один и самых масштабных ИИ-проектов в регионе. К нему подключено более 80 тыс. камер наружного наблюдения, которые мониторят 8,1 тыс. дворов и 4 тыс. контейнерных площадок. За время работы искусственный интеллект помог устранить свыше 550 тыс. нарушений, что помогло сократить количество жалоб на дворы на 18%, а на состояние контейнерных площадок – на 51%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках проекта «Чистая территория» ИИ находит на улицах Подмосковья всего 16 типов нарушений – граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и др.

Мониторинг осуществляется через камеры системы «Безопасный регион». В случае обнаружения нарушения ИИ автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации. Потом, после истечения регламентного срока, повторно проверяет место, где было обнаружено нарушение, и факт его устранения.

В топ-5 нарушений, устраненных с помощью ИИ, вошли: мусор на контейнерной площадке (290,4 тыс. случае), переполненные контейнеры для сбора ТКО (57,6 тыс. случаев), переполненные урны (57,6 тыс. случаев), мусор на территории (50,4 тыс. случаев), несанкционированная реклама/граффити (42,9 тыс. случаев).

Подробнее ознакомиться с этой и другими ИИ-практиками Московской области, а также подать заявку на их внедрение в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».