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DIS Group и TenIT договорились о дистрибуции российских решений по управлению данными в Белоруссии

Дистрибьютор ИТ-решений TenIT (Белоруссия) и DIS Group заключили соглашение о дистрибуции в Белоруссии российских решений по управлению данными для государственных и коммерческих организаций. Соглашение охватывает решение «Плюс7 ФормИТ Маскинг», которое уже получило национальный сертификат соответствия в Белоруссии, а также ряд других решений, предлагаемых DIS Group в составе интеллектуальной платформы данных AIDP. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Компания TenIT – value‑added (VAD) дистрибьютор ИТ-решений, которые позволяют эффективно организовывать и управлять ИТ-инфраструктурой и кибербезопасностью. TenIT предлагает не только поставки ПО и оборудования, но и комплексную экспертную поддержку. Специалисты TenIT проходят обучение у ведущих вендоров, что обеспечивает квалифицированное сопровождение проектов на всех этапах, от подбора решений до их внедрения и дальнейшей поддержки.

«Решение «Плюс7 ФормИТ Маскинг» подтвердило свою надежность и широкий функционал. Мы уверены, что оно, как и другие продукты от DIS Group, будет востребовано у широкого круга белорусских заказчиков. Функционал решения закрывает потребности организаций вне зависимости от направления деятельности, а также позволяет выполнять требования регулятора по защите и управлению данными. Для наших партнеров сотрудничество с DIS Group – это возможность расширить свои технические компетенции и клиентскую базу», – сказал Алексей Новик, директор TenIT.

«Соглашение с TenIT, динамично развивающейся ИТ-компанией, позволит в большей мере удовлетворить растущий спрос белорусских организаций и компаний на надежные и конкурентоспособные российские решения по управлению данными, которые отлично зарекомендовали себя в проектах промышленного уровня, реализованных DIS Group», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

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Решение «Плюс7 ФормИТ Маскинг» получило сертификат соответствия № BY/112 02.02. TP027 036.01 02755, выданный Оперативно-аналитическим центром при Президенте Белоруссии – аккредитованным органом по сертификации средств защиты информации и продукции по требованиям безопасности информации.

Программные решения для управления данными, предлагаемые компанией DIS Group в составе дата-платформы AIDP, входят в Единый реестр российского ПО. Разработчики решений – компании «Дата Инновации», «Платформа данных Селена», «Юниверс Дата» и «Датафлот».

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