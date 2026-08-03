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«Амотивика» повысила производительность складов с TopLog WMS и обеспечила корректный учёт КИЗ

«Амотивика» повысила производительность складов с TopLog WMS и обеспечила корректный учёт КИЗ. Повысилась скорость отгрузки и точность комплектации, минимизировано влияние человеческого фактора. Об этом CNews сообщищ представитель компании «Топлог».

«Амотивика» — российская компания-поставщик автокомпонентов. Организация предлагает запчасти для легковых автомобилей, грузового транспорта и спецтехники. Работает с оптовыми и розничными клиентами и поставляет продукцию во все регионы России.

Компания активно развивается и расширяет ассортимент. С момента открытия объёмы продаж выросли в двадцать раз. «Амотивика» управляет сетью распределительных центров в Москве, Санкт-Петербурге и Пскове, чтобы обеспечивать доступность продукции и стабильный уровень сервиса в разных регионах.

Для повышения эффективности складов и корректного учёта товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак», руководство компании приняло решение автоматизировать складские процессы на базе российской системы управления складом TopLog WMS.

Пилотным объектом проекта стал склад класса «А» площадью 4500 м2. На площадке постоянно хранится около 50 тыс. активных SKU. Общее количество позиций номенклатуры превышает 100 тыс. SKU. В ассортименте – запчасти для легковых и грузовых автомобилей, автошины, кузовные детали, электротехнические компоненты, смазочные материалы и технические жидкости.

Склад оснащён фронтальными стеллажами и двухэтажным мезонином для хранения мелкоштучного товара. Зона напольного хранения используется для приёмки входящего потока и размещения крупногабаритной продукции.

Внедрение и настройку программного продукта выполняла команда специалистов «Топлог», которые сначала провели обследование склада, опрос ключевых сотрудников и анализ бизнес-процессов. Эти данные легли в основу технического проекта, который при поддержке ИТ-команды «Амотивика» был интегрирован и синхронизирован с корпоративной информационной системой «». Интеграция с WMS реализована по TopLog API. Обмен данными выполняется автоматически и напрямую. Система передаёт информацию о заказах, остатках и статусах операций, обеспечивает актуальность данных и синхронную работу склада и учётной системы.

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Автоматизация охватила полный цикл работы склада: приёмку, размещение и хранение товаров, пополнение склада, отгрузку и инвентаризацию. При хранении учитывается класс оборачиваемости, ВГХ товара и правила товарного соседства, при котором товар одинакового наименования размещается отдельно друг от друга.

Сотрудники выполняют все операции с помощью терминалов сбора данных (ТСД). Система осуществляет планирование и тотальный контроль операций, благодаря чему сведён к минимуму риск человеческих ошибок и задержек, заказы клиентов обрабатываются быстрее и точнее.

В TopLog WMS реализован готовый функционал для работы с государственной системой маркировки «Честный знак». WMS контролирует уникальность кодов и проверяет структуру КИЗ и акцизных марок. Это снижает риск ошибок при приёмке и обороте маркированной продукции.

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На складе «Амотивика» фиксация и подтверждение КИЗ выполняются при приёмке и отгрузке товара. Система проверяет статус кода и его участие в поставках. Повторный приём одного и того же КИЗ исключён. Сохраняется вся история движения каждого кода через склад.

Внедрение TopLog WMS на складах «Амотивика» позволило существенно повысить скорость отгрузки и точность комплектации заказов. Минимизированы ошибки в документах, снижено влияние человеческого фактора. Благодаря управлению процессами в реальном времени компания смогла повысить эффективность работы склада, укрепить репутацию надежного поставщика автокомпонентов и создать условия для дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.

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