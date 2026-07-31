Новосибирские компании внедряют решения для защиты ИТ инфраструктуры

МТС внедрила облачный сервис MWS Cloud для быстрого аварийного восстановления работоспособности информационных систем в случае сбоя основной ИТ-инфраструктуры для ООО «Восточная Техника». Такое решение снижает риски существенного простоя бизнеса, утраты данных, финансовых и имиджевых потерь. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Cloud, входящая в МТС, предоставила «Восточной Технике» облачный сервис для обеспечения катастрофоустойчивости ИТ‑инфраструктуры. Технология работает по принципу постоянного резервного копирования данных и конфигураций в защищенное облако MWS Cloud провайдера. Система выстраивает дублирующую ИТ‑инфраструктуру, которая находится в режиме ожидания. В случае сбоя основной системы происходит автоматическое или управляемое переключение на резервную копию. Благодаря этому время простоя сокращается до минимума — в ряде случаев до нескольких минут. При этом гарантируется сохранность всех актуальных данных на момент сбоя, оперативно возвращаются «в строй» ключевые бизнес‑приложения и сервисы, обеспечивается бесперебойность рабочих процессов даже при масштабных авариях.

«Для бизнеса непрерывность и надежность ИТ-инфраструктуры — это обязательное условие успешной работы. Мы в МТС понимаем, насколько важно иметь надежную защиту от непредвиденных ситуаций, которая позволит компании не просто выжить, а продолжать эффективно работать даже в самых сложных условиях. Особую ценность представляет то, что наше решение не требует кардинальных изменений в существующей ИТ-инфраструктуре. Это готовый сервис, который начинает работать сразу после внедрения. Мы видим растущий спрос на это решение», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

«Внедрение облачного сервиса MWS Cloud стало важным шагом в развитии нашей компании. Мы постоянно работаем над повышением надежности бизнес-процессов и защитой наших данных. Решение от МТС позволило нам существенно снизить риски простоев и обеспечить непрерывность работы даже в случае нештатных ситуаций. Особенно важно, что система обеспечивает быстрое восстановление работоспособности всех ключевых сервисов. Это критически важно для нашей деятельности, где каждая минута простоя может привести к существенным потерям. Мы довольны результатами внедрения и уверены в надежности выбранного решения», — сказал руководитель ИТ службы ООО «Восточная Техника» Роман Давыдов.

МТС и «Восточная Техника» планируют продолжить сотрудничество: дважды в год стороны намерены проводить DR‑тесты — плановые проверки работоспособности механизма аварийного восстановления. Это обеспечит постоянную готовность инфраструктуры к непредвиденным ситуациям и поддержание высокого уровня катастрофоустойчивости.