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На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК

На российском рынке появился в продаже монитор Acer Nitro XV275K. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Устройство оснащено IPS-матрицей и имеет разрешение UltraHD. Яркость составляет 400 нит, цветовой охват — 95 % DCI‑P3, заводская калибровка Delta E < 2. Модель подходит для игр с насыщенной графикой и для работы с несколькими устройствами. Реализована поддержка PIP/PBP, встроен KVM-переключатель и порт USB‑C с зарядкой мощностью 65 Вт. Матрица новинки при высокой яркости обеспечивает динамическую контрастность 100 000 000 : 1 при физическом размере пикселя 0,155 мм с плотностью их размещения в 163 PPI. Высочайшая яркость делает Acer Nitro XV275K актуальным выбором для геймеров, прежде всего, для любителей симуляторов, квестов и других игр с акцентом на визуальную составляющую. Плоская матрица монитора с поддержкой технологии FRC эмулирует десятибитный цвет, обеспечивая плавность цветовых переходов и высокий уровень погружения в игровой процесс.

Acer Nitro XV275K выполнен в корпусе Zero Frame с тонкими рамками вокруг экрана, что уменьшает габариты монитора, придавая устройству визуальную легкость. Высокая точность цветопередачи делает монитор подходящим для просмотра медиаконтента. Устройство также подходит для рабочих задач и поддерживает одновременное подключение двух компьютеров. Поддержка режимов PIP/PBP позволяет параллельно просматривать изображение с двух источников, а KVM — быстро и просто выполнять переключение между компьютерами, подключенными к Acer Nitro XV275K.

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На российском рынке появился в продаже монитор Acer Nitro XV275K

Основные характеристики Acer Nitro XV275K

Матрица: 27″, IPS, Ultra HD (3840x2160), соотношение сторон 16:9. Частота обновления: до 60 Гц (HDMI / DisplayPort / Type-C). Время отклика: 4 мс (GtG). Яркость: 400 кд/м². Цветовой охват: DCI-P3 95%. Delta E<2. Поддержка: AMD FreeSync, HDR 400, PIP/PBP и KVM.

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Прочее: USB-хаб (с PD65W), VESA 75×75 мм, встроенные стереодинамики, аудиовыход.

Монитор Acer Nitro XV275Kymipruzx уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23,9 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

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