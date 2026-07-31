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МТС «прошла» по следам аборигенов

МТС обновила мобильную сеть в селе Хурба Комсомольского района, которое возникло на месте нанайского стойбищу Ущу. Специалисты установили дополнительное телеком-оборудование, а также обновили существующее, чтобы увеличить покрытие сети и скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы на базовых станциях самого поселка, а также установили новое оборудование в окрестностях Хурбы, что позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру и обеспечивать стабильную голосовую связь и передачу данных, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов. В зону улучшения качества связи также попала железнодорожная станция Комсомольск-Сортировочный – это жилые массивы Комсомольска-на-Амуре, где в общей сложности проживает около 10 тыс. человек. Связь, мобильный интернет и цифровые сервисы стали еще доступнее в районе местного почтового отделения, общеобразовательной школы №2 и детского дома.

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«С прошлого года задача по улучшению качества связи в Комсомольском районе была одной из приоритетных задач нашей компании. В самом Комсомольске мы провели масштабный рефарминг, благодаря чему усилили сигнал внутри зданий. Затем перешли на закрытие «белых пятен» агломераций, планомерно переводя на 4G дачные массивы Комсомольского района. Параллельно с Комсомольским районом эта работа ведется в Ванинском и Совгаванском районах, где жители и гости уже могут пользоваться цифровыми сервисами на 4G скоростях», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

История села Хурба тесно связана со строительством Комсомольска-на-Амуре. Поселение было образовано в начале 20 века на месте нанайского стойбища Ущу, а в 1943 г. в селе был организован лесопункт по заготовке леса для строительства города Комсомольска-на-Амуре. Предприятие обеспечивало стройку шпалами для железной дороги, строительными лесами и тарной доской. В 1949 г. построен узел железной дороги. В 1950-е годы на территории села дислоцировались воинские части. Сегодня Хурба, где расположена крупная железнодорожная станция Комсомольск-Сортировочный, остается важным логистическим узлом всего Нижнего Приамурья.

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