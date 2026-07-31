CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» обновил сеть в Кашине – будущей жемчужине «Золотого кольца»

Изменения почувствовали несколько десятков тысяч жителей в разных районах старинного города Кашин. Показатели передачи данных в районах города стали быстрее в среднем на 20%. «МегаФон» реализовал в «городе русского сердца» масштабный проект по строительству новых и модернизации существующих базовых станциях. В результате абоненты получили увеличение скорости мобильного интернета, улучшенное качество звонков и цифровых сервисов.

Кашин славится изгибами реки в форме сердца и целебными минеральными водами. Этот древний город в Тверской области привлекает туристов старинной архитектурой и уникальной атмосферой. В зоне внимания связистов оказался исторический центр и жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки, больницы. Цифровое обновление затронуло в том числе и отдаленные микрорайоны, расположенные вдоль Калининского шоссе и улицы Дорожной.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

«Востребованность связи четвертого поколения подтверждают данные аналитиков. С наступлением теплого времени года число туристов в Кашине увеличивается почти в 2 раза, голосовой трафик возрастает на 48%, а передача данных на 54%. А после запуска нового телеком-оборудования и модернизации существующего местные абоненты МегаФона стали тратить на 10‑12% больше трафика ежемесячно», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

К 2027 г. в связи с 60-летием туристического маршрута, Золотое кольцо официально расширится на 49 населенных пунктов — городов, поселков, сел во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской и Ярославской областях. В орбиту маршрута от Тверской области войдут Тверь и Кашин. По данным Минтранса, в 2025 г. турпоток на этом маршруте составил около 24 млн человек, и ежегодно он только увеличивается.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Власти описали порядок получения российских электронных подписей иностранными организациями

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Власти обяжут все банки принимать через СБП платежи за детский сад, штрафы и налоги

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Половина компаний России готовы увеличить расходы на ИИ, а четверть планируют увеличить траты на облака

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Лучшие приложения для защиты и поддержки зрения: выбор ZOOM

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще