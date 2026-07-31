«МегаФон» обеспечил комфортный онлайн-доступ для 5 тысяч абонентов на юге Кировской области

«МегаФон» увеличил покрытие и скорость мобильного интернета в поселке городского типа Кильмезь. Инженеры компании установили оборудование на юго-востоке населенного пункта, а также расширили зону покрытия в центральной части и на въезде со стороны Удмуртии. Теперь свыше 5 тыс. жителей смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 70 Мбит/с, оперативно получать информацию и связываться с родными и друзьями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Обновление сети в поселке включает в себя модернизацию существующих объектов связи и запуск нового телеком-оборудования. Проведенные работы расширили зону действия стабильного сигнала и повысили емкость для одновременного подключения большего числа абонентов. Это обеспечит высокую скорость интернета и качество голосовых звонков даже при растущей нагрузке, например, по вечерам или праздничным дням.

Школьники смогут на смартфонах смотреть видеолекции и онлайн-уроки, пользоваться образовательными платформами, слушать аудиокниги. Для взрослых открылись возможности для удаленного обучения, фриланса, получения госуслуг в цифровом формате, заказа товаров на маркетплейсах. Автолюбители, которые едут по дороге через Кильмезь, теперь могут прокладывать маршрут в навигаторе, уточнять детали поездки, связываться с родными и коллегами на этом участке пути.

«Кильмезь — важный социальный и транзитный узел на границе с Удмуртией. Здесь качественная связь упрощает доступ к государственным услугам, телемедицине, онлайн-банкингу и развлечениям, повышая уровень жизни для нескольких тысяч человек. Мы видим, что у жителей поселка растет потребность в мобильном интернете, пользователи привыкают быть на связи и онлайн, поэтому мы развиваем инфраструктуру связи с учетом увеличивающейся нагрузки на сеть», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.