«Корус Консалтинг» приступил к импортозамещению интеграционной платформы в сети «О’Кей»

ГК «Корус Консалтинг» реализовала пилотный запуск отечественного ESB-решения в «О’Кей». ИТ-компания при поддержке специалистов «Лаб СП» перевела первые интеграционные потоки на платформу Factor-ESB, подтвердив ее готовность обеспечивать бесперебойный обмен данными в комплексном ИТ-ландшафте федерального ритейлера. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

«О’Кей» — один из участниов российского ритейла в продуктовом сегменте. ESB (интеграционная шина) — критически важный элемент ИТ-ландшафта компании. Он обеспечивает обмен данными между ключевыми системами (CRM, ERP, базы данных и т.д.): помогает передавать информацию о заказах, актуализировать информацию об остатках, синхронизировать цены и многое другое.

«О’Кей» долгое время использовал зарубежное ESB-решение, однако после ухода вендора с российского рынка стало невозможно приобретать лицензии и масштабировать платформу. В связи с этим руководство сети приняло решение о поиске альтернативы из реестра отечественного ПО. Партнером проекта выступила ГК «Корус Консалтинг», которая уже 25 лет помогает «О’Кей» развивать ИТ-ландшафт, обладает экспертизой в ритейле и специализируется на проектировании многоуровневых системных архитектур.

В качестве целевого программного решения эксперты предложили шину данных Factor-ESB. Помимо полного соответствия функциональным и техническим требованиям, ключевым фактором в пользу выбора этого продукта стало сходство архитектурных принципов с прежней платформой ритейлера. Привычная логика работы нового ИТ-решения упрощает его внедрение.

Ошибка при изменении интеграционного слоя ставит под угрозу непрерывность бизнес-процессов: например, сбой может остановить обработку онлайн-заказов. Поэтому для «О’Кей» было важно оценить работоспособность шины в реальных условиях и только после успешных испытаний принять решение о тиражировании.

Для минимизации рисков внедрения «Корус Консалтинг» запустил пилотный проект на двух изолированных интеграционных потоках — между ERP-системой, интернет-магазином и EDI-провайдерами. Проект подтвердил, что продукт выдерживает высокую нагрузку и готов к масштабированию.

«Интеграционная шина — это связующее звено нашей ИТ-архитектуры, которое соединяет сотни бизнес-процессов. Переход на отечественное ПО был необходим для устранения инфраструктурных рисков. Команда "Корус Консалтинг" успешно выполнила пилотную миграцию, и мы на практике убедились в стабильности платформы», — сказал Дмитрий Ивашкин, руководитель проектного офиса «О’Кей».

«ИТ-среда современного ритейлера состоит из десятков узкоспециализированных систем, работающих в условиях постоянной нагрузки. Ценность надежной шины возрастает, так как интеграции становятся главной точкой уязвимости. Проект для "О’Кей" доказал, что Factor-ESB обладает необходимыми качествами для замены зарубежного ПО и поддержки долгосрочной ИТ-стратегии крупного бизнеса», — сказал Сергей Сулимов, руководитель направления разработки департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг».