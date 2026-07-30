Voxys внедрил голосовые LLM-тренажеры для обучения операторов контакт-центров

Voxys внедрил в корпоративную систему обучения голосовые GenAI-тренажеры targetskill для подготовки операторов контакт-центров. Решение построено на базе больших языковых моделей и мультиагентного подхода: один ИИ-агент имитирует клиента, второй анализирует диалог и формирует обратную связь для сотрудника. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Проект реализован совместно с партнером TargetAI для масштабирования практической части обучения операторов. Теоретические модули в Voxys уже были переведены в онлайн-формат и доступны сотрудникам через корпоративную LMS. Однако отработка клиентских диалогов оставалась более ресурсоемким этапом: она требовала участия тренеров, ручной проверки и синхронного взаимодействия с группами обучающихся.

Новый инструмент позволяет операторам тренироваться в голосовом формате с виртуальными клиентами. Сценарии могут включать консультации, продажи, работу с возражениями, сложные обращения и другие типовые ситуации контакт-центра. После завершения диалога ИИ-оценщик анализирует разговор по заданным критериям, выделяет сильные и слабые стороны, приводит цитаты из речи сотрудника и дает рекомендации для следующей попытки.

Тренажеры интегрируются в LMS по стандарту SCORM. Это позволяет встраивать их в существующие учебные траектории, отслеживать прохождение и использовать результаты тренировок в общей системе оценки подготовки операторов.

Одним из ключевых требований проекта стала возможность настройки сценариев без участия разработчиков. Для этого используется конструктор, в котором методологи Voxys задают параметры тренировки: задачу диалога, тип клиента, характер, возможные возражения, продуктовый контекст и критерии оценки. После этого система автоматически формирует сценарий взаимодействия с ИИ-агентами. По данным компании, новый тренажер можно подготовить за 20–30 мин.

Перед запуском каждый сценарий проходит калибровку. Методологи проверяют реалистичность поведения виртуального клиента, корректность реакции на ответы оператора и точность автоматической оценки. В анализ могут включаться соблюдение структуры диалога, работа с потребностью клиента, аргументация, обработка возражений и корректность использования продуктовой информации.

«После запуска асинхронного обучения мы увидели, что кандидатам нужен простой способ отрабатывать диалоги по конкретным проектам, без участия тренера в каждой тренировке. Поэтому для нас были важны быстрая настраиваемость инструмента и обратная связь для сотрудника. Пилот занял один месяц. Самым ценным оказался подробный разбор после каждого диалога: сотрудник видит не только оценку, но и цитаты, ошибки и рекомендации», — сказала Татьяна Дегонская, руководитель направления методологии бизнес-обучения Voxys.

Сейчас в Voxys используется более 30 GenAI-тренажеров targetskill в коммерческом обучении. Одновременно с инструментом могут работать 100–200 сотрудников, а общий объем обучения может превышать 300 человек в день. От первого кейса до коммерческого запуска в LMS прошло около двух недель.

По данным Voxys, после внедрения голосовых LLM-тренажеров отток сотрудников после обучения снизился на 15%, средний балл качества по итогам аттестации вырос на 20%, а качество отработки возражений увеличилось на 19,9%. Также компания отмечает снижение процента увольнений новых сотрудников на 38% и рост конверсии новичков в первые недели работы на 3%. Пользователи оценивают опыт взаимодействия с тренажерами на 4,9 из 5.

В дальнейшем Voxys планирует масштабировать технологию на новые проекты заказчиков, неголосовые направления и управленческие навыки. Следующим этапом развития может стать переход от отдельных тренажеров диалога к формату ИИ-тренера, который сопровождает сотрудника на разных этапах обучения и адаптации.