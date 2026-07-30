Учебная среда «Арена Код» для программирования беспилотных средств получила статус российского ПО

Минцифры России включило в Единый реестр российского ПО учебную среду «Арена Код» (Arena Code), с помощью которой школьники и студенты осваивают программирование беспилотных средств. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Геоскан». Учащиеся задают в программе алгоритм действий для дрона и робота, проверяют их на цифровой модели полигона и затем запускают на оборудовании учебного комплекса «Геоскан Арена Мини».

Образовательные организации смогут ориентироваться на запись в реестре при закупке учебного ПО для занятий по БАС, робототехнике и инженерным проектам. Продукт подходит для школ, колледжей, вузов и подготовки команд к технологическим соревнованиям.

Учащиеся работают в «Арена Код» на языке Python или в среде блочного программирования «Пионер Брикс» (Pioneer Bricks). Блочное программирование позволяет составлять первые программы без знания сложного синтаксиса. Затем учащиеся переходят к Python и более сложным алгоритмам управления.

Программа содержит виртуальную копию учебного комплекса «Геоскан Арена Мини». На экране воспроизведены полетные зоны, препятствия и другие объекты, которые размещены или могут быть установлены на реальной арене. Занятие можно выстроить поэтапно. Сначала учащиеся запускают написанный код в цифровой среде, наблюдают за действиями дрона и исправляют ошибки. После проверки этот же код запускают на оборудовании учебного комплекса. Для преподавателей предусмотрены готовые уроки и возможность создавать собственные задания под уровень группы.

«Сегодня подготовка специалистов по БАС все чаще начинается не с полета, а с понимания логики управления. Учащимся важно увидеть, как команда превращается в действие беспилотного средства и как алгоритм работает в реальной среде. „Арена Код“ связывает программирование, виртуальную проверку и работу с учебным полигоном. Включение продукта в реестр российского ПО подтверждает, что отечественные разработчики создают не только оборудование для образования, но и программную основу для инженерной подготовки», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

«Арена Код» внесена в реестр под №33147. ПО получило основной класс 12.17 «Программное обеспечение для решения отраслевых задач в области образования». Дополнительно продукт отнесен к классу 05.01 «Мультимедийное программное обеспечение».