Совместное решение для распознавания документов Content AI и «1С-Мссофт.ру» упростит кадровые процессы

Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «1С-Мссофт.ру», интегратор с экспертизой в комплексной автоматизации бизнеса, представили совместное ИИ-решение для распознавания паспортов — O!Data. С его помощью заказчики могут автоматизировать заполнение карточек физических лиц на основе фото или скана документов в справочниках «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Бухгалтерия». Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Решение реализовано как расширение к системам «1С» и ориентировано на компании с большим потоком кадровых документов — охранные структуры, медицинские учреждения, транспортные компании, ритейл и бухгалтерский аутсорсинг, где специалисты ежедневно оформляют десятки сотрудников. Для обработки данных достаточно загрузить скан или фотографию паспорта. O!Data распознает документ, извлекает данные из нужных полей и автоматически вносит их в справочник 1С, исключая риск опечаток

Технологическим движком O!Data служит Content AI PassportReader 2.0 — модуль с набором инструментов для разработки (SDK), обеспечивающий точное распознавание и верификацию данных даже с фотографий и сканов низкого качества. Расширение устанавливается как в облачной версии «1С:Фреш», так и в локальных конфигурациях на базе платформы «1С:Предприятие 8.3».

В стандартной конфигурации O!Data распознает паспорт, СНИЛС и ИНН. Расширенная версия дополнительно обрабатывает документы стран СНГ, , а также загранпаспорта, водительские удостоверения и дипломы о высшем образовании.

«Мы часто получаем запросы на автоматизацию заполнения справочников «1С», поэтому решили разработать собственное расширение на основе технологий Content AI. Решение прошло пилотные испытания у нескольких клиентов — частного охранного предприятия и медицинского центра, и показало впечатляющие результаты. Данные, которые раньше приходилось вбивать вручную, теперь переносятся в систему за считанные секунды», — сказал генеральный директор «1С-Мссофт.ру» Тимур Хасаншин.

«В условиях постоянно растущей скорости бизнес-процессов, цена ошибки неизбежно повышается. Автоматизация рутинных операций становится критически важной. Совместно с «1С-Мссофт.ру» мы создали решение, которое упрощает ввод данных, сокращает время обработки и минимизирует влияние человеческого фактора на кадровый учет», — сказала операционный директор Content AI Ольга Жуковская.

Расширение O!Data уже доступно на маркетплейсе решений «1С». Установка базовой версии продукта бесплатна. Для полноценного тестирования предоставляется пробная лицензия сроком на 30 дней. За этот период заказчики могут протестировать решение на реальных задачах компании перед приобретением полной версии.