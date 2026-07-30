Selectel автоматизировал выгрузку истории действий для мониторинга безопасности

Selectel внедрил автоматическую выгрузку аудит-логов (истории действий) в объектное хранилище, что позволит компаниям надежно хранить данные об изменениях в ИT-инфраструктуре. Обновление поможет решить задачу удобства выгрузки и хранения журналов событий без сложных технических настроек и необходимости отправки во внешние сервисы. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Внедрение функции автоматического экспорта аудит-логов в объектное хранилище обеспечивает компаниям возможность долгосрочного хранения истории действий, что соответствует требованиям регуляторов о хранении записей событий безопасности до пяти лет. Интеграция со стандартом S3 позволяет бесшовно передавать логи в SIEM-системы (Security Information and Event Management) для непрерывного мониторинга безопасности, исключая необходимость разработки и поддержки сложных скриптов. Решение снижает операционную нагрузку на команды DevOps и информационной безопасности, обеспечивая надежный, масштабируемый и централизованный архив событий для эффективного расследования инцидентов и прохождения внешних аудитов.

«Долгосрочное хранение и оперативная доступность аудит-логов являются критической необходимостью для крупного бизнеса, особенно в регулируемых отраслях. Автоматизация экспорта в объектное хранилище повышает практичность сервиса, помогает устранить риски потери информации и снизить операционные издержки, а также обеспечивает прозрачность и контроль соответствия стандартам безопасности» — отметил Антон Ведерников, руководитель направления продуктовой безопасности Selectel.

Пользователи могут настроить автоматическую доставку логов в S3-совместимое хранилище с минимальной задержкой. Система поддерживает фильтрацию по проектам, типам сервисов и событиям, а также создание нескольких правил выгрузки для разных сценариев. Например, отдельный поток для оперативного анализа в SIEM и архивный для долгосрочного хранения. Все файлы снабжаются метаданными и сохраняются в иерархической структуре, что существенно упрощает их обработку аналитическими инструментами.

Cервис аудит-логов охватывает ключевые продукты Selectel: от выделенных серверов и систем управления доступом (IAM) до Managed Kubernetes и DBaaS. Это дает возможность командам работать с единой базой событий всей инфраструктуры, исключая фрагментацию данных между отдельными продуктами. Внедрение функции экспорта логов в объектное хранилище является первым этапом построения гибкой ETL платформы работы с логируемыми событиями. Selectel планирует расширить возможности интеграции, добавив механизмы потоковой выгрузки и прямой обмен данными с популярными SIEM-системами. Такая эволюция функциональности обеспечит клиентам максимальную гибкость в выборе инструментов мониторинга и упростит построение процессов реагирования на инциденты.