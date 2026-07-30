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«Сбербанк Страхование жизни» создал единую среду для сотрудников на ELMA365

Компания «Сбербанк Страхование жизни» завершила создание Единой платформы для внутренних процессов на ELMA365. Новая цифровая среда объединила восемь функциональных направлений, позволила отказаться от работы в семи разрозненных информационных системах и значительно ускорила выполнение ключевых внутренних процессов. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

По мере развития бизнеса количество внутренних сервисов компании постоянно увеличивалось. Электронный документооборот, закупки, бюджетирование, сопровождение договоров, работа инвестиционных и медицинских советников, оформление командировок и другие процессы развивались в различных информационных системах. Сотрудникам приходилось одновременно работать в нескольких интерфейсах, вручную переносить данные и контролировать выполнение задач в разных приложениях.

Для решения этой задачи компания запустила проект по созданию единой среды для сотрудников на платформе ELMA365. Вместо замены отдельных систем был выбран платформенный подход, позволяющий объединить внутренние сервисы в единую процессную экосистему с общими правилами работы, прозрачным контролем исполнения и возможностью дальнейшего масштабирования.

Проект стартовал в октябре 2024 г. На первом этапе команда провела более 40 интервью с владельцами процессов и ключевыми пользователями, описала текущие и целевые сценарии работы и сформировала процессную архитектуру будущей платформы.

В рамках проекта на ELMA365 были реализованы собственная система электронного документооборота, процессы закупочной деятельности и бюджетирования, цифровые рабочие места инвестиционных и медицинских советников, а также интеграции с корпоративными информационными системами. Особое внимание уделялось требованиям информационной безопасности, ролевой модели доступа и соблюдению отраслевых регламентов.

Сегодня на платформе работают 657 сотрудников компании. За первый год эксплуатации в ELMA365 обработано более 110 тыс. документов, время согласования которых сократилось в четыре-пять раз. Трудозатраты инвестиционных советников уменьшились в семь раз благодаря автоматизации массовых операций. Компания полностью отказалась от бумажного документооборота там, где это допускает законодательство, а изменения в процессах теперь внедряются за дни вместо месяцев.

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В дальнейшем «Сбербанк Страхование жизни» планирует продолжить развитие цифровой платформы: перевести управление проектами из Jira в ELMA365, расширить интеграцию с корпоративными системами, запустить мобильное приложение для сотрудников и внедрить ИИ-помощников для автоматизации повседневных задач.

«Уже на этапе MVP стало понятно, что созданную архитектуру можно масштабировать значительно шире первоначального контура. Поэтому проект быстро вышел за рамки замены отдельных систем и стал программой развития внутренних сервисов, в которой компания сохраняет контроль над процессной логикой и может самостоятельно развивать решения», — отметил руководитель направления развития Low-code «Сбербанк Страхование жизни».

«Для крупных компаний ценность BPMS заключается в способности развивать процессы и приложения без перестройки всего ИТ-ландшафта. ELMA365 в этом проекте стала процессным слоем, который связывает внутренние сервисы, данные и действующие корпоративные системы в управляемые цепочки. За счет этого новые направления можно подключать последовательно, сохраняя общую архитектуру, контроль доступа и прозрачность исполнения», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.

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