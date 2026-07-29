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Жители еще трех забайкальских сел вышли на связь от МТС

МТС сообщает о расширении покрытия сети в малых селах Забайкальского края. Доступ к голосовой связи и скоростному мобильному интернету МТС получили более 400 жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС подключила к своей сети села Глинянка Шелопугинского, Верхняя Талача и Атамановка Карымского округов. Жители получили возможность не только в любой момент позвонить, но и воспользоваться цифровыми сервисами: сделать банковский перевод онлайн, посмотреть новинки кино в высоком качестве, пообщаться с друзьями и родственниками в мессенджерах и соцсетях.

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Села расположены в непосредственной близости от региональных трасс с активным автомобильным трафиком. Водители и туристы теперь могут с большим комфортом путешествовать по региону, пользуясь навигацией и планировать туристические маршруты. Подключение населенных пунктов к сети МТС прошло в целях устранения цифрового неравенства.

«Мы продолжаем подключать к сети малые населенные пункты Забайкальского края. Качественная мобильная сеть – это важная часть современной жизни: при ухудшении здоровья, аварии или других экстренных случаях оперативно связаться со службами спасения, а также оформить электронные документы, получить справки или подать заявление онлайн. С появлением мобильной связи у фермеров появляется возможность искать дополнительные каналы продаж и выходить на новые рынки, а у молодежи и школьников – доступ к бесплатным образовательным программам. Наличие современной связи в итоге становится одним из драйверов развития небольших поселений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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