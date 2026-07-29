В России представили новую ИИ-платформу для работы с документами и анализа файлов

На российском рынке появился новый сервис на базе искусственного интеллекта «Маракуйя». Платформа работает без V*N и позволяет одновременно анализировать неограниченное количество файлов в запросе. Разработчики позиционируют сервис как российскую альтернативу зарубежным ИИ-платформам, доступ к которым из России ограничен, включая ChatGPT, Claude или DeepSeek, а также как решение для пользователей, которым возможностей большинства чат-ботов недостаточно для серьезной работы с документами.

По словам разработчиков, ключевая особенность «Маракуйи» заключается в возможности одновременно работать с большим количеством документов. Пользователь может загрузить неограниченное количество файлов, включая договоры, финансовые отчеты, презентации, таблицы, исследования, учебные материалы и другие документы. После этого сервис автоматически добавляет их в векторную базу данных, после чего может сопоставлять данные между всеми документами, выявлять противоречия и использовать полученный контекст для создания новых результатов: отчетов, заключений, презентаций, статей, инструкций, коммерческих предложений или других рабочих материалов. Пользователю не придется вручную переносить информацию из десятков файлов и каждый раз заново объяснять контекст модели: чат помнит все переписки и все предыдущие диалоги, а агенты всегда имеют доступ к добавленным ранее файлам.

Платформа поддерживает форматы PDF, Word, Excel, PowerPoint, TXT и LaTeX. Помимо анализа документов сервис умеет генерировать тексты, документы, изображения и видео; создавать персональных ИИ-агентов под конкретные задачи, работать с несколькими моделями искусственного интеллекта в одном интерфейсе, выбирать модель в зависимости от сложности задачи, использовать собственные API-ключи пользователя. Вход на платформу также осуществляется через браузер и в приложениях для Windows и macOS.

Сервис ориентирован как на специалистов, которые регулярно работают с документами: юристов, бухгалтеров, предпринимателей, маркетологов, аналитиков, преподавателей и студентов, так и на обычных пользователей, которым нужен быстрый чат с ИИ.

Разработчики заявляют о планах расширять возможности работы с документами, повышать качество генерации изображений и видео и добавлять новые модели ИИ.