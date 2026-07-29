Узбекистан реализует масштабную программу цифровизации промышленности с инвестициями $1,2 млрд

Узбекистан реализует масштабную программу цифровой трансформации промышленности, охватывающую нефтегазовый, горнодобывающий, энергетический секторы и обрабатывающие производства. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Программа включает создание специализированных институтов развития. В 2026 г. на базе Министерства экономики и финансов создается «Центр четвертой промышленной революции» (Industry 4.0 Center), который станет регуляторным механизмом для внедрения робототехники, IoT и «умных фабрик». Это уникальный для региона подход, сочетающий государственное регулирование с внедрением передовых производственных технологий.

Уже достигнуты измеримые результаты. Цифровая трансформация АО «Узбекнефтегаз» принесла $64,4 млн экономической выгоды, геологические риски снижены с 40-45% до 5-10%. На Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК) создан Центр цифрового управления, где системы на базе ИИ контролируют более 20 тыс. единиц оборудования в реальном времени.

«Узбекистан демонстрирует системный подход к цифровизации, отличающийся от фрагментарных практик ряда соседних стран. Создание специализированных центров компетенций и четких дорожных карт до 2030 г. позволяет переходить от разрозненных пилотов к тиражируемым решениям», — сказал Илхом Бегматов, территориальный директор ГК Softline в Узбекистане.

Власти выделяют средства на подготовку кадров. К 2030 г. правительство планирует увеличить экспорт ИТ-услуг до $5 млрд с $900 млн в 2024 г., а число ИТ-специалистов — до 300 тыс.