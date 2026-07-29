Цифровая трансформация проектирования в «Карабашмедь»: опыт внедрения «nanoCAD BIM Строительство»

Раньше сотрудники проектно-конструкторского отдела АО «Карабашмедь» использовали разное программное обеспечение, что приводило к дублированию данных, затрудняло контроль версий и усложняло обмен информацией между отделами, особенно при согласовании проектов новых складов и реконструкции производственных участков. С помощью «nanoCAD BIM Строительство» компания автоматизировала разработку проектно-конструкторской документации и ускорила этот процесс на 20%. Об этом CNews сообщили представители компании «Нанософт».

АО «Карабашмедь» – российский производитель медных анодов из минерального и медьсодержащего сырья, расположенный в Челябинской области. Проектно-конструкторский отдел (ПКО) АО «Карабашмедь» отвечает за разработку проектно-конструкторской документации: производственных подразделений, формирование графических материалов для концептуальных, технических и объемно-планировочных решений по объектам и генеральному плану территории предприятия. ПКО также анализирует поступающую проектную документацию на соответствие техническому заданию, качеству предложенных решений и организует хранение всей принятой проектной документации.

Перед проектно-конструкторским отделом «Карабашмеди» стояли следующие задачи: перейти на единое отечественное ПО для проектирования строительных объектов; сократить сроки подготовки проектной документации минимум на 20%; обучить сотрудников работе в новом ПО; повысить качество анализа поступающей проектной документации и стандартизировать хранение данных.

Для решения этих задач был выбран российский продукт «nanoCAD BIM Строительство». Критериями выбора решения компании «Нанософт» были соответствие требованиям российского реестра ПО и политики импортозамещения, наличие инструментов для коллективной работы и автоматизации выпуска чертежей, возможность настройки шаблонов документации под стандарты ПКО и функционал для анализа и визуализации объемно-планировочных решений на генеральном плане. Учитывался также положительный опыт внедрения продуктов линейки nanoCAD в смежных компаниях отрасли. Партнером по внедрению выступила компания «Центр программных решений».

В результате перехода на «nanoCAD BIM Строительство» сотрудники ПКО отметили: время разработки проектной документации сократилось на 20%; было сокращено количество ошибок при согласовании чертежей благодаря работе в едином информационном пространстве; создана единая база элементов для моделирования объектов разделов строительной документации; осуществляется своевременная техническая поддержка и регулярное повышение квалификации инженеров на основе вебинаров и мастер-классов от партнера по внедрению.

«Внедрение «nanoCAD BIM Строительство» позволило ПКО не только ускорить подготовку документации, но и автоматизировать получение спецификаций и ведомостей. Особенно следует отметить удобство коллективной работы и новые инструменты для визуализации объемно-планировочных решений. Благодаря поддержке специалистов Центра программных решений переход прошел максимально эффективно и безболезненно для коллектива», – сказал начальник проектно-конструкторского отдела «Карабашмедь» Андрей Ермолаев.