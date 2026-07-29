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«СКБ Контур» занял 13 место среди 500 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Группа компаний «СКБ Контур» улучшила позиции в рейтингах российских ИТ-компаний по итогам 2025 г. Рейтинг составили аналитики отраслевого издания CNews, «СКБ Контур» попал сразу в два списка.

В рейтинге «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России» за 2025 г. «СКБ Контур» занял 13 место, поднявшись на две строчки по сравнению с 2024 г.

Первую тройку топ-500 заняли «Ростелеком», «Т1» и «ИКС Холдинг». Суммарная выручка всех участников рейтинга составила 3560 млрд руб. против 3295 млрд годом ранее. На первую сотню компаний пришлось 2793 млрд руб. — около 80% суммарной выручки всех участников.

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Также в рамках CNews500 аналитики подготовили «Рейтинг крупнейших разработчиков 2025». В топ-100 попали российские компании-производители аппаратного и программного обеспечения, в том числе по модели SaaS. «СКБ Контур» сохранил четвертое место.

Опрошенные CNews эксперты отмечают, что российская ИТ-отрасль продолжит расти. Ключевыми факторами развития остаются господдержка, импортозамещение, общее изменение технологического ландшафта, искусственный интеллект, рост количества и уровня сложности кибератак.

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