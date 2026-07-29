«МегаФон» пересобрал сеть для ускорения 4G в Красноярске

Расширенная емкость сети и быстрый мобильный интернет «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Красноярска. Инженеры оператора провели рефарминг телеком-оборудования, перераспределив частоты 3G в пользу LTE. Такая технология позволяет заметно улучшить качество связи без установки дополнительных базовых станций. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Компания проанализировала потребление мобильного трафика в столице края и с помощью инструментов Big Data спрогнозировала дальнейший рост нагрузки. Полученные данные легли в основу программы рефарминга. Опираясь на расчеты, специалисты определили локации, которым в первую очередь потребуется дополнительная емкость сети.

Улучшения коснулись как центра мегаполиса — улиц Авиаторов, Карла Маркса и Ленина, так и спальных районов города — проспекта им. газеты «Красноярский рабочий», улицы Мичурина. Параллельно с рефармингом связисты активировали высокочастотные слои LTE, которые позволяют увеличить скорость передачи данных.

«За последние годы Красноярск превратился в центр притяжения не только бизнес-визитеров, но и туристов. Город полностью удовлетворяет эти запросы. Парки, музеи и рестораны ежегодно привлекают тысячи гостей. Интерес к региону растет, а значит, будет увеличиваться и нагрузка на телеком-инфраструктуру. Чтобы сработать на опережение, мы регулярно обновляем оборудование. В первом полугодии специалисты модернизировали более чем 60 базовых станций. Также положительные изменения коснулись сети в городе-спутнике Красноярска — Дивногорске», — отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.