К переходу на ЭТрН готовы 5,3% участников рынка грузоперевозок – исследование «Логистической платформы ATI.SU»

С 1 сентября 2026 г. использование электронных перевозочных документов (ЭПД), включая транспортную накладную (ЭТрН), становится обязательным для всех участников грузоперевозок. «Логистическая платформа ATI.SU» выяснила, готовы ли компании к переходу на ЭТрН и что препятствует внедрению электронных документов в сфере грузоперевозок. Об этом CNews сообщили представители «Логистической платформы ATI.SU».

«Логистическая платформа ATI.SU» провела опрос более 2,3 тыс. игроков рынка автомобильных грузоперевозок, чтобы оценить их готовность к переходу на обязательное использование ЭПД и ЭТрН. В нем участвовали экспедиторы и перевозчики со всей России – от небольших ИП, организующих несколько перевозок в месяц, до крупных компаний с сотнями перевозок. Результаты показали, что подавляющее большинство участников рынка пока не перешли на электронные перевозочные документы. Так, только 5,3% опрошенных используют или тестируют ЭТрН.

Что касается осведомленности представителей компаний об ЭПД, почти две трети опрошенных (64,5%) слышали о них, но не погружались в нюансы применения. 16,9% считают, что хорошо разбираются в этой теме. 15,1% участников рынка сообщили, что ничего не понимают в ЭПД.

Отрасль находится в пассивном ожидании – менее половины респондентов (44,7%) ждут официального запуска работы с ЭТрН в сентябре и не предпринимают активных действий. 31,8% ожидают инициативы от заказчиков и откладывают подготовку до тех пор, пока не получат соответствующих сигналов от контрагентов. Почти четверть опрошенных (19,1%) находится на этапе выбора сервиса для работы с ЭТрН.

Отвечая на вопрос о барьерах, препятствующих внедрению ЭТрН, представители компаний могли выбрать несколько вариантов. Ключевым препятствием респонденты назвали неопределенность правил и ответственности (54%). Кроме того, 43% участников рынка не до конца понимают, кто и что должен подписывать. У трети респондентов (33%) просто нет времени во всем разбираться. Столько же представителей компаний указали на неготовность контрагентов и неясную стоимость внедрения сервисов ЭДО.

При этом 67% респондентов признались, что ускорить переход на ЭТрН помогла бы понятная инструкция. Для 60% важен бесплатный тестовый период в сервисе ЭДО, а для 49% – поддержка вендора 24/7.

Исследование показало, что более половины опрошенных (54,6%) не видят преимуществ в переходе на электронный документооборот. Остальные респонденты среди выгод ЭТрН выделили снижение объема бумажной работы (41,4%), более быструю оплату (33,7%), уменьшение риска потери документов (32%).

«Отрасль входит в переходный период с крайне низким уровнем готовности. При этом компании не столько сопротивляются нововведениям, сколько не имеют достаточной информации и практических инструментов для перехода. Более половины респондентов ждут сентября как «часа X», хотя у них совсем не останется времени на подготовку. Чтобы успеть к 1 сентября, бизнесу необходимо начинать перестраивать работу уже сейчас. Важно не просто формально зарегистрироваться в системе, а выстроить понятные внутренние процессы, обучить сотрудников и провести пилотные перевозки с ЭТрН», – сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».

Для участников рынка грузоперевозок есть несколько инструментов, которые упростят переход на ЭТрН. Специальный пошаговый проект на сайте ATI.SU позволяет последовательно пройти все этапы подготовки. Образовательный хаб Академии ATI.SU содержит материалы, объясняющие нюансы работы с ЭПД. Для пользователей доступны вебинары и персональные консультации с менеджером, который помогает разобраться в конкретных ситуациях.