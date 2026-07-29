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Банк «Русский Стандарт» запустил возможность приема платежей цифровыми рублями ритейлерам, использующим ПО Set Retail 10

Банк «Русский Стандарт» обеспечил техническую возможность приема платежей цифровыми рублями через универсальный QR-код на кассах ритейлеров, использующих программное решение (ПО) Set Retail 10 от компании CSI. Масштабный запуск возможности таких платежей для россиян начнется после 1 сентября. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Напомним, что компании-клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу смогут принимать оплату цифровыми рублями через универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК). Банк «Русский Стандарт» полностью перевел свою эквайринговую сеть на работу с универсальным QR-кодом. Универсальный QR-код – это простое и понятное решение, с помощью которого комфортно расплачиваться за покупки на кассе. Он будет выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат бОльшее число платежных возможностей для массовых клиентов-покупателей.

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Set Retail 10 – это решение для автоматизации торговли, которое управляет кассами, операционным днем, программой лояльности и пр. Клиенты торговых точек, работающих на базе Set Retail 10, смогут оплатить покупки цифровыми рублями, отсканировав универсальный QR-код на платежных метках или экранах в кассовых зонах. Техническую возможность проведения таких платежей обеспечивает банк «Русский Стандарт».

Клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу, благодаря цифровому рублю, смогут экономить на рассчетно-кассовых операциях, повысить безопасность сделок, облегчить управление траекторией движения денег.

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