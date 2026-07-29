37% машиностроителей фокусируются на ERP и ИБ

«К2Тех» провел комплексное исследование цифровизации машиностроительной отрасли. Оно объединило результаты опроса 150 респондентов и 15 глубинных интервью с представителями ключевых сегментов отрасли: автомобилестроения, авиастроения, электроники, приборостроения, судостроения и тяжелого машиностроения. Главный вывод — 37% компаний машиностроительной отрасли выбирают ERP и ИБ как драйверы эффективности. Это ниши, где качеству российских вендоров доверяют больше, чем в других ИТ-сегментах. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Уровень цифровизации. 60% респондентов отмечают средний (базовый) уровень цифровизации: у них автоматизированы ключевые процессы, внедрены ERP и MES-системы, а ИТ-службы работают управляемо. При этом доли высокого (19%) и низкого (21%) уровней цифровизации почти равны. Причины низкого уровня связывают прежде всего с нехваткой финансирования и кадрового потенциала. Сегмент со сравнительно высоким уровнем цифровизации – тяжелое машиностроение. В нем 63% компаний уже интегрировали данные, а аналитика и предиктивные сценарии стали у них частью повседневной практики.

ИТ-приоритеты. В приоритетах повышения эффективности лидируют ERP (20%) и информационная безопасность (17%), за ними следуют импортозамещение ПО и платформ (14%) и автоматизация цехового уровня (11%). Примечательно, что качество отечественных продуктов по части ERP и ИБ вызывает наибольшее доверие опрошенных предприятий сравнительно с другими классами ИТ-решений.

Барьеры для внедрения ИТ. Среди главных барьеров на пути цифровой трансформации респонденты выделяют высокую стоимость внедрения и владения решениями, сокращение или перераспределение бюджетов, острую нехватку квалифицированных кадров и недостаточное качество российских продуктов.

Трансформация ИТ-бюджета 2025-2026 гг. ИТ-бюджеты в целом консервативны: у более чем 30% компаний они остались на уровне 2025 г., у 25% сократились менее чем на 30%, и лишь у 8% произошел рост.

Наиболее защищенные статьи бюджета – информационная безопасность, поддержка критичных систем, миграция с зарубежного ПО, инфраструктура, ERP/MES и проекты, обязательные для регуляторного соответствия. Наиболее уязвимые статьи – обучение, консалтинг, пилоты без понятного экономического эффекта, эксперименты с ИИ и обновление пользовательского оборудования. Компании стремятся сохранять операционную устойчивость, а не расширять портфель инновационных инициатив любой ценой.

Уровень импортозамещения остается неоднородным. Примерно равные доли респондентов используют в основном зарубежные решения с точечным применением российских (29%), и имеют смешанный портфель (27%). Лишь 23% компаний перешли преимущественно на отечественное ПО. Остальные затрудняются ответить.

Применение ИИ. Искусственный интеллект пока не стал стратегическим приоритетом: 56% компаний вообще не упоминают ИИ в стратегии, у 27% есть отдельные пилоты, не связанные с общей стратегией, и только 2% сделали ИИ частью бизнес-стратегии. В практическом использовании половина опрошенных не применяет ИИ вовсе, 23% имеют проекты в стадии разработки или планов, а 19% – используют инструменты ИИ точечно, в основном для автоматизации рутинных процессов, особенно документооборота. Главный барьер – нехватка качественных данных и зрелого операционного контура. Если предприятие не решило вопросы ERP/MES/PLM и промышленной аналитики, ИИ остается демонстрацией технологии, а не инструментом управления.

«Наше исследование подтвердило, что машиностроение сегодня сосредоточено на обеспечении устойчивости бизнеса. Прогнозы на 2026 год скорее сдержанные: 39% предприятий ожидают стагнации показателей, 25% – роста, а 14% – падения. Дальнейшая цифровизация будет зависеть от внешних стимулов – сроков импортозамещения, государственной поддержки или появления доступных и качественных отечественных решений. При этом компании осознают, что внедрение ИТ остается важным условием будущей конкурентоспособности и устойчивости. В 2026 году наиболее устойчивыми направлениями будут ИБ, импортозамещение инфраструктуры и бизнес-приложений, ERP/MES, промышленная аналитика, управление инженерными данными, мониторинг оборудования и проекты, связанные с прозрачностью производственных затрат. ИИ будет расти, но преимущественно через прикладные кейсы с понятной окупаемостью», — сказал Александр Щипанов, директор по развитию бизнеса в машиностроительной отрасли «К2Тех».