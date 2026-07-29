«1С‑Рарус» упростила кадровый документооборот для сотрудников ГП «Готэк»

Компания «1С‑Рарус» перевела в электронный вид кадровый документооборот в группе предприятий «Готэк», российском производителе упаковки. Единым сервисом «1С:Кабинет сотрудника» пользуются более 3 тыс. сотрудников производственных площадок и офисных подразделений 9 юридических лиц. Сроки согласования типовых кадровых операций сокращены в среднем на 50%.

Группа предприятий «Готэк» – производитель упаковочных материалов. Производственные площадки ГП «Готэк» распределены по разным регионам страны. Управляющая компания находится в Москве, с филиалом в Железногорске.

До внедрения кадрового электронного документооборота «1С‑Рарус» уже централизовала кадровый учет и расчет заработной платы группы «Готэк» на базе «1С:Зарплата и управление персоналом Корп». Дальнейшим шагом стало масштабирование системы. Проектная команда «1С-Рарус» дополнила централизованный контур сервисом «1С:Кабинет сотрудника» и перевела ключевые кадровые процессы в электронный формат.

По итогам проекта обеспечено оперативное оформление документов для круглосуточных смен: внеплановые выходы, работа в выходные и ночные часы, экстренные изменения графика теперь оформляются в момент принятия решения через личный кабинет, силами сотрудников и начальников смен, без ожидания выхода кадровиков на рабочее место.

Доработаны и включены в контур КЭДО дополнительные виды заявлений и печатных форм, что позволило перенести в электронный формат не только типовые, но и специфичные для ГП «Готэк» кадровые сценарии, ранее реализованные только на бумаге или во внутренних форматах компании.

В среднем на 50% сократилось количество шагов и время согласования типовых кадровых операций (оформление отпуска, согласование внепланового выхода, изменение графика и др.) за счет прямого согласования у начальников смен и линейных руководителей, без обязательного участия отдела кадров и бухгалтерии на каждом этапе маршрута.

Создана техническая основа для дальнейшего расширения КЭДО: архитектура позволила без изменений базовой схемы подключить еще два юридических лица (ООО «Готэк‑Полипак Арамиль» и ООО «Готэк‑Полипак Переславль») и дает возможность в дальнейшем добавлять новые площадки и процессы.

Ирина Булгакова, генеральный директор управляющей компании ГП «Готэк», сказала: «Компания – это не только цеха, планы и показатели. Это прежде всего люди. Для группы предприятий нашего масштаба переход к КЭДО был не просто IT‑проектом, а перестройкой ежедневной работы с людьми. Сейчас более трех тысяч сотрудников оформляют заявления, внеплановые выходы, знакомятся с приказами через “1С:Кабинет сотрудника”. Выделенный специалист “1С‑Рарус” сопровождает систему, консультирует и обрабатывает наши заявки. Мы продолжаем развивать систему КЭДО: регулярно добавляем новые виды заявлений и документов, усиливаем аналитику по HR‑процессам и шаг за шагом делаем электронный формат взаимодействия стандартом для всех предприятий группы».