YADRO выпустила СУПРИМ 5.5 с поддержкой дополнительного оборудования и расширенными функциями инвентаризации

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выпустила новую версию системы централизованного управления, инвентаризации и мониторинга ИТ-инфраструктуры СУПРИМ 5.5. Обновление расширяет перечень поддерживаемого оборудования и совершенствует возможности работы с инфраструктурными данными.

В обновленном СУПРИМ реализована поддержка серверов YADRO V240 G3, VEGMAN R220 G3 и YADRO X4-205. Кроме того, команда продукта обеспечила поддержку программного комплекса средств виртуализации Astra Linux «Брест»: теперь СУПРИМ 5.5 можно развертывать в виртуальной среде на базе этой платформы.

Также в СУПРИМ 5.5 расширены инструменты инвентаризации: система может автоматически назначать теги устройствам, обнаруженным с помощью сканера, что упрощает структурирование парка оборудования и работу с отдельными группами устройств. Инвентарные данные можно выгружать в форматах CSV и XLSX полностью или с учетом заданных фильтров для дальнейшего анализа и подготовки отчетности.

Помимо этого, в СУПРИМ 5.5 изменена логика исключения событий из мониторинга: теперь игнорируемые события сохраняются в журналах системы, но по-прежнему не влияют на итоговый статус устройства. Это позволяет учитывать такие события при анализе работы инфраструктуры без формирования дополнительных предупреждений.

ПО СУПРИМ позволяет централизованно управлять инфраструктурой центров обработки данных и оборудованием YADRO, включая серверы, системы хранения данных, сетевое и климатическое оборудование. Система объединяет инструменты управления, инвентаризации и мониторинга устройств в едином интерфейсе и формирует единую точку контроля за состоянием инфраструктуры. YADRO продолжает развивать СУПРИМ, расширяя перечень поддерживаемого оборудования и программных платформ, а также совершенствуя инструменты для повседневной работы ИТ-администраторов.