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«Маджента» подключила MANGO OFFICE к CRM и упростила работу с повторными заказами

Производитель пластиковых карт интегрировал Виртуальную АТС с Мегапланом и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами

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«Маджента» — производитель пластиковых карт, бейджей и NFC-изделий на заказ. Организация работает с 2006 года, обслуживает 6000+ корпоративных клиентов и государственных учреждений по всей России. Офисы расположены в Москве и Туле.

Компания столкнулась с несколькими операционными сложностями. Телефония и CRM работали независимо друг от друга, поэтому менеджерам приходилось выполнять часть действий вручную. База данных постепенно заполнялась нерелевантными записями — рекламными, служебными и случайными звонками. При входящем вызове сотрудники не видели карточку клиента и историю взаимодействия с ним.

Решением стало внедрение интеграции Виртуальной АТС MANGO OFFICE и CRM.

ВАТС MANGO OFFICE принимает входящий звонок и автоматически открывает карточку клиента в Мегаплане еще до ответа менеджера. Исходящий вызов можно совершить прямо из интерфейса CRM — кнопкой рядом с номером телефона. Сотруднику больше не нужно переключаться между приложениями. История звонков автоматически сохраняется в карточке клиента, что упрощает работу с повторными заказами.

Новые сделки создаются не по каждому входящему звонку, а только после подтвержденного интереса покупателя. Это позволяет не засорять CRM нерелевантными обращениями.

После внедрения менеджеры получили мгновенный доступ к информации о клиенте при входящем звонке. Это сократило объем ручной работы, ускорило обработку повторных заказов и сделало процессы продаж более прозрачными.

Максим Антонов, руководитель макрорегиона Юг MANGO OFFICE: «Компании часто недооценивают, сколько денег можно потерять из-за разрозненных систем. Когда телефония и CRM работают как единое целое, менеджер получает всю информацию о клиенте еще до начала разговора. Это помогает быстрее обрабатывать обращения, не терять контекст общения с клиентом и уделять больше времени продажам, а не рутинным операциям».

Александр Баранов, руководитель отдела продаж «Маджента»: «Использование интеграции виртуальной АТС MANGO OFFICE и Мегаплана стало одной из лучших инвестиций — система помогает бизнесу расти, улучшать обслуживание и повышать прибыль».

Сергей Козлов, генеральный директор «Мегаплан»: «Интеграция телефонии и CRM в «Мадженте» показала прямой эффект на финансовые результаты: единая платформа снижает издержки за счёт автоматизации, повышает конверсию благодаря полной истории клиента у менеджера и делает продажи прозрачными для управленческих решений. В итоге компания обрабатывает больше заявок без расширения штата и увеличивает средний чек за счёт персонализированного сервиса».

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