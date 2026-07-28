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Каждая третья семья в России ежедневно использует нейросети для подготовки к школьным занятиям

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру», выпускника Фонда «Сколково» провела исследование среди школьников и их родителей из разных регионов страны на тему использования нейросетей в учебном процессе. Выяснилось, что 37,4% респондентов регулярно применяют инструменты искусственного интеллекта, еще 22,1% начинают учиться с ними работать. При этом 30% почти каждый день обращаются к нейросетям для решения учебных задач, 21,9% делают это один-два раза в неделю, 13% – несколько раз в месяц. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В опросе приняли участие 19 тыс. человек. В топ-3 задач, для решения которых ученики и родители используют нейросети, вошли: объяснение сложных тем простым языком (26,7%), решение домашних заданий (18,3%), поиск дополнительных материалов, которых нет в учебнике (16,2%). Также искусственный интеллект помогает семьям анализировать большие объемы информации, искать цитаты, готовить рефераты и проверять выполненные задания.

В пятерке самых популярных нейросетей: «Алиса AI» (26,1%), ChatGPT (16,3%), DeepSeek (11,9%), GigaChat (11,6%), Gemini (5,1%). Большинство респондентов отмечает высокое качество получаемых результатов: 39,6% сообщили, что обычно требуется небольшая доработка и правки, а 35,7% сразу получают готовый к использованию материал.

При проверке информации от нейросетей на наличие ошибок половина опрошенных полагается на свои знания или выборочно ее перепроверяет, при этом 27% всегда проверяют ключевые факты через другие источники, а 23% вообще не проверяют полученные результаты.

Генеральный директор ООО «Дневник.ру» Алексей Татаринов: «Нейросети становятся популярнее не только среди учеников и родителей, но и у педагогов. В этом году мы начали тестировать инструменты искусственного интеллекта на базе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», благодаря которым учителя могут автоматически создавать планы уроков и тестов. Эксперимент показал успешные результаты не только по снижению нагрузки на педагогов, но и по улучшению качества уроков. В целом по итогам разных опросов мы отмечаем: учителя не боятся, что искусственный интеллект их заменит, скорее видят в нем источник вдохновения и борьбы с выгоранием. Ученики и родители тоже отмечают ценность в применении нейросетей и пользу от наличия такой функциональности в рамках школьного образования».

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Однако все еще остаются семьи, которые вообще не используют инструменты искусственного интеллекта – таких оказалась треть опрошенных. Эти респонденты считают, что нейросети мешают учиться (24%), некоторым просто не удалось разобраться, как ими пользоваться (15,3%), а 10% не делают это потому, что уверены – результаты содержат ошибки и требуют обязательной проверки.

Тем не менее отзывы большинства участников учебного процесса подтверждают, что популярность нейросетей растет вместе с их положительным влиянием на результаты школьного обучения.

Ольга Сломинская, директор департамента развития технологий и образовательных программ Технопарка «Сколково»: «Искусственный интеллект становится привычным инструментом не только для школьников, но и для родителей. Все чаще именно взрослые помогают детям использовать нейросети, чтобы разобраться в сложной теме, найти дополнительную информацию или проверить выполненное задание. При этом главная задача родителей — научить ребенка критически оценивать результаты работы искусственного интеллекта. Именно поэтому Технопарк «Сколково» разработал программу «ИИ-уроков», вместе с Гимназией Сколково и Инновационной школой «СКОЛКА» развиваем отдельные образовательные программы для школьников и родителей, помогая им осознанно использовать нейросети и передавать эти навыки детям. Искусственный интеллект — это инструмент, который помогает в обучении, но думать, анализировать информацию и делать выводы человек должен самостоятельно».

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