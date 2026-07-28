К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области

МТС расширила сеть LTE в Камызяке – самом южном городе Астраханской области и одном из главных туристических центров региона. Благодаря строительству новых базовых станций средняя скорость мобильного интернета в городе выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая телеком-инфраструктура появилась в центральной части Камызяка и позволила увеличить емкость сети в местах наиболее высокой нагрузки. Улучшения качества связи почувствуют как жители города, так и многочисленные туристы, которые летом приезжают в Камызякский район, чтобы увидеть цветение каспийских лотосов, отправиться на экскурсии по дельте Волги, рыбалку или водные прогулки.

Камызяк – самый южный город Астраханской области и одна из главных точек притяжения для путешественников. Именно отсюда начинается большинство маршрутов по уникальной дельте Волги –крупнейшей речной дельте Европы, где в июле и августе расцветают каспийские лотосы. В этот период население города заметно увеличивается за счет туристов, а нагрузка на мобильную сеть традиционно возрастает. Гости региона активно пользуются навигацией, онлайн-картами, бронируют экскурсии, публикуют фотографии и видео в социальных сетях и остаются на связи с близкими. Дополнительные мощности сети позволяют сохранить привычное качество мобильного интернета даже в часы пиковой нагрузки.

«Летом Камызяк становится одной из самых популярных туристических локаций Астраханской области. Мы заранее развиваем сеть там, где ожидается сезонный рост интернет-трафика, чтобы жители и гости региона могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами – от навигации и видеосвязи до загрузки фотографий и онлайн-трансляций. Развитие современной телеком-инфраструктуры способствует не только повышению качества связи, но и развитию внутреннего туризма в регионе», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.