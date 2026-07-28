ГК Softline создала для машиностроительного предприятия единую цифровую среду конструкторско-технологической подготовки производства

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, успешно завершила комплексный проект для машиностроительной компании. Эксперты настроили и ввели в промышленную эксплуатацию систему управления жизненным циклом продукта «Лоцман:PLM» и САПР ТП «Вертикаль» от компании «Аскон». Итогом работ стало формирование полноценного электронного архива и цифровой среды для управления жизненным циклом изделия, также была оптимизирована конструкторско-технологическая подготовка производства. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Управление жизненным циклом изделия для промышленных компаний означает возможность сократить время вывода новой продукции на рынок, снизить себестоимость за счет повторного использования данных, повысить качество и контролируемость всех этапов производства. Для предприятий с госучастием подобные проекты имеют особое значение: они обеспечивают технологический суверенитет, ускоряют импортозамещение критически важных промышленных решений и повышают прозрачность и управляемость производственных процессов в условиях перехода на отечественное ПО.

Проект был реализован в три этапа и охватил все ключевые аспекты управления инженерными данными – от нормативно-справочной информации (НСИ) до конструкторской и технологической документации. На первом этапе проекта специалисты «Софтлайн Решений» (ГК Softline) внедрили систему управления НСИ «Полином:MDM». Была проведена очистка данных, структурирование и наполнение ключевых справочников (включая «Полином:MDM» Справочник технолога, обеспечивающий автоматизированное формирование до 90% данных в технологической документации). Это заложило технологический фундамент для последующих стадий цифровизации инженерных процессов.

Второй и третий этапы были направлены на организацию управления непосредственно конструкторско-технологической информацией. Проект отличался высокой степенью кастомизации: перед командой «Софтлайн Решений» стояла задача адаптировать существующие решения под уникальные бизнес-процессы предприятия.

В рамках второго этапа была выполнена глубокая настройка базы данных «Лоцман:PLM». Было необходимо оцифровать огромный массив бумажных архивов при отсутствии у заказчика ресурсов для мгновенного перехода на полностью электронный документооборот. Эксперты «Софтлайн Решений» реализовали гибридную модель: отсканированные PDF-подлинники загружаются в электронный архив и запускаются в классические бизнес-процессы согласования извещений об изменениях. Для этого команда настроила модуль «Лоцман:PLM» Архив, атрибутную часть электронных составов изделий (ЭСИ), а также создала специализированные отчеты и шаблоны.

Третий этап был сфокусирован на технологической подготовке производства в САПР ТП «Вертикаль». Специалисты настроили структуру технологических процессов под потребности заказчика, создали новые классы объектов в конфигураторе системы и настроили ролевую модель доступа. Важнейшим результатом стала донастройка интеграции между «Вертикаль» и «Лоцман:PLM» под особенности предприятия, а также разработка схем электронного согласования технологической документации.

Оба этапа были успешно сданы в промышленную эксплуатацию в ходе одного очного выезда команды Softline на территорию заказчика, что позволило уложиться в запланированные сроки и минимизировать простой производственных подразделений.

По итогам реализации всех трех этапов заказчик получил комплексный результат: предприятие модернизировало свой подход к конструкторско-технологической подготовке производства, перейдя к современным подходам управления жизненным циклом изделия. В организации сформировано единое информационное пространство, где выстроена связь «НСИ («Полином:MDM») – конструкторский архив («Лоцман:PLM») – технологическая подготовка производства («Вертикаль»)». Такая архитектура обеспечивает сквозную прослеживаемость данных на всех этапах работы с изделием и исключает риски, связанные с разрозненностью информации.

Выстроенная инфраструктура и наполненная база данных стали надежным базисом для дальнейшей цифровой трансформации. Следующим шагом развития проекта станет интеграция PLM-контура с системой «1С:ERP», что обеспечит прямую передачу конструкторско-технологических данных непосредственно в производство. Параллельно с технологическими изменениями произошло и развитие компетенций внутренней команды предприятия: администраторы и ключевые пользователи получили практические навыки работы с комплексными решениями «Аскон», что позволит самостоятельно и эффективно эксплуатировать системы.

Успех проекта стал возможен благодаря глубокой отраслевой экспертизе «Софтлайн Решений». Команда Softline не просто внедрила ПО, а выступила в роли технологического консультанта, предложив гибкие обходные пути для специфических бизнес-требований заказчика и доказав, что отечественные PLM-системы обладают высоким потенциалом адаптации.

«Уникальность этого проекта заключалась в нетривиальном запросе заказчика: предприятию требовалось оцифровать бумажные архивы без перехода на электронный документооборот. Мы не стали “ломать” бизнес-процессы клиента, а гибко адаптировали конфигурацию «Лоцман:PLM» под их текущие реалии, создав надежный механизм работы с бумажными подлинниками через цифровые бизнес-процессы. На третьем этапе мы выстроили бесшовную связку между САПР ТП «Вертикаль» и архивом. Таким образом, мы не просто передали систему в эксплуатацию, но и помогли заказчику пересмотреть сам подход к конструкторско-технологической подготовке производства, а также заложили прочный фундамент для будущей интеграции с 1С:ERP», – сказал Иван Вишняков, технический эксперт по САПР компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Данный проект демонстрирует глубокие компетенции ГК Softline в области адаптации и кастомизации российских промышленных ИТ-решений под реальные потребности производственного сектора.