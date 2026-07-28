Экосистема «Мажордом» стала совместима с оборудованием Dahua

Компания «Философт» добавила поддержку продукции Dahua в свои IT-решения, подключение уже доступно для объектов внешних клиентов. Решение о расширении списка поддерживаемых вендоров было принято на основе анализа парка оборудования на объектах внешних девелоперов и управляющих компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Устройства Dahua сегодня являются одними из наиболее распространенных в сегменте МКД благодаря доступной стоимости, лаконичному дизайну и высокой аппаратной надежности. Также производитель имеет высокую оценку у профессионального сообщества, в том числе был отмечен технологическими премиями.

В данный момент реализована совместимость платформы «Мажордом» с системами домофонии и видеорегистраторами. Интеграция позволяет системе не только транслировать видеопоток в реальном времени, но и обращаться к локальному архиву записей на устройствах.

Интеграция дает девелоперам и УК возможность использовать уже установленное или закупленное оборудование Dahua без необходимости выстраивать параллельную инфраструктуру или переплачивать за дополнительный софт. Система «Мажордом» выступает в роли единого цифрового ядра, которое связывает физическое оборудование Dahua на объекте с пользовательскими сервисами и интерфейсами.

Представители «Философт» заявили, что процесс подключения внешних клиентов уже запущен.