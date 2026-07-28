CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Быстрый интернет вдоль Томи: «МегаФон» усилил 4G в Новокузнецке

Абоненты «МегаФона» теперь могут быстрее передавать данные и комфортно пользоваться стабильной голосовой связью в Центральном районе Новокузнецка. Инженеры оператора запустили дополнительное LTE-оборудование и усилили телеком-сеть в этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более качественная мобильная связь стала доступна пользователям в районе улицы Запорожская, расположенной вдоль берега реки Томь. Это крупный жилой микрорайон, рядом с которым проходит городская автомагистраль, популярная у местных автомобилистов. Здесь круглый год высокая нагрузка на телеком-сеть, абоненты активно пользуются цифровыми сервисами и дома, и в дороге. Опираясь на данные big data, инженеры рассчитали оптимальное покрытие для этой локации и определили место для дополнительной инфраструктуры.

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами
Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами Цифровизация

Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах. За счёт использования низкочастотного слоя сигнал легко проходит сквозь стены зданий, обеспечивает устойчивый 4G-сигнал в помещениях. Высокочастотный ресурс позволил разогнать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Это обеспечивает комфортное использование мобильного интернета для работы, просмотра видео в высоком разрешении или публикации контента в социальных сетях.

«В Центральном районе проживает около 166 тыс. человек — почти треть населения Новокузнецка. В дневные часы число абонентов здесь заметно вырастает: люди приезжают на работу, учебу или по делам. За первые недели июля, после расширения LTE-сети, абоненты в районе улицы Запорожской сгенерировали объём интернет-данных, сопоставимый с прослушиванием 4,5 млн песен. Вместе с тем 92% голосовых звонков пользователи совершили с помощью технологии VoLTE. Это говорит о высокой востребованности связи в этой локации», – отметила директор «МегаФона» в Кемеровской областиКузбассе Олеся Ширяева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой

Из-за сбоя в инфраструктуре Xbox теперь игры нельзя запустить даже с дисков

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Российским маркетплейсам, разрабочикам ИИ и операторам ЦОД разрешат иметь иностранных инвесторов

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

Китай пригрозил ответными мерами за угрозы США против его ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще