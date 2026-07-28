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Axenix помогла перевести российские компании Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом»

Компания Axenix за 4,5 месяца реализовала проект по переводу российских компаний международной группы Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом». В результате заказчик получил современное решение, охватившее весь учетный контур. Это позволило продолжить операционную деятельность и подготовить необходимую финансовую отчетность в установленные сроки. Об этом CNews сообщили представители Axenix..

Reckitt (ранее Reckitt Benckiser) – компания в области здравоохранения и гигиены.

После принятия заказчиком решения о переходе на отечественную ERP-систему специалисты Axenix доработали программный продукт на базе «1С:ERP. Управление холдингом» и внедрили его в российских подразделениях Reckitt. Новая система охватила бизнес-процессы продаж, закупок, складского учета и доставки, производства, казначейства, учета внеоборотных активов, взаиморасчетов с контрагентами, управления мастер-данными, а также полный контур регламентированного учета по РСБУ, налогового учета и отчетности, учета по МСФО и закрытия периода.

При проектировании решения была учтена отраслевая специфика компании. В портфеле Reckitt есть как товары повседневного спроса, так и лекарственные препараты и медицинские изделия – категории, которые имеют ряд существенных отличий в процессах оборота и учета. В частности, фармацевтическая продукция подлежит обязательной маркировке, а информацию о таких товарах необходимо передавать в подсистему «Мониторинг движения лекарственных препаратов» системы «Честный Знак». Регуляторные требования к маркировке периодически обновляются, поэтому в течение всего проекта приходилось отслеживать соответствующие изменения и при необходимости проводить доработки.

Кроме того, требовалось осуществлять координацию с другими проектами Reckitt по модернизации ИТ-инфраструктуры, проходившими в то же время; учитывать требования как материнской компании, так и требования в области российской и международной отчетности (например, учет по МСФО, включая расчет по плановой себестоимости – standard cost). Всего было реализовано около 500 требований заказчика и порядка 200 корпоративных контролей.

Миграция исторических данных в новую систему проходила в три этапа и охватила более 100 объектов данных. Реализованы интеграции с внешними локальными и глобальными приложениями группы, системами провайдеров электронного документооборота (EDI) и логистики (3PL).

Специалисты Axenix придерживались поэтапного перехода на новую систему. В первую волну была запущена минимально кастомизированная конфигурация с наиболее критичными и высокоприоритетными требованиями (MVP). Это позволило выполнить большой объем работ в сжатые сроки. Во вторую и последующие волны решение последовательно адаптируется под процессы заказчика.

Первый этап проекта был полностью реализован за 4,5 месяца – от проектирования до полноценного запуска в промышленную эксплуатацию.

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В результате заказчик перевел на отечественную платформу весь контур бизнеса от производства, продаж и отгрузок до складского, регламентированного и международного учета – без остановки операционной деятельности, своевременно выполнив при этом все обязательства по финансовой отчетности перед российскими регуляторами и материнской компанией.

Уже в первую неделю промышленной эксплуатации компания вела в новой ERP основной объем бизнес-операций. Процессы производства и отгрузки были полностью восстановлены через пять календарных дней, закрытие месяца в РСБУ и МСФО с передачей отчетности в глобальную систему было проведено на пятый рабочий день в регламентные сроки. Через три недели компания вышла на 100% операций в новой системе – она работала в полном штатном режиме.

«Справиться со значительным объемом задач в короткий срок нам помог гибридный подход к реализации проекта. Совместно с заказчиком мы провели тщательную приоритизацию требований, чтобы критичная функциональность появилась в системе в первую очередь. Также в качестве фактора успеха стоит отметить сильную поддержку и вовлеченность в проект со стороны топ-менеджмента заказчика», – сказал Егор Самбук, управляющий директор Axenix.

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«Локализация ИТ-контура и ERP за короткие сроки – задача амбициозная и вдохновляющая. Нам помогло открытое взаимодействие между командами Reckitt и Axenix, привлечение экспертов, а также глубокая вовлеченность всех участников. Мы запустились вовремя: начиная с отгрузок, производства и далее вплоть до закрытия месяца. Впереди нам предстоит еще множество шагов до полноценной автоматизации системы, однако, основной мы сделали: теперь мы в 1С», – сказала Олеся Хомик, финансовый директор Reckitt.

Axenix обеспечивает поддержку внедренного решения, совместно с Reckitt планирует дальнейшее расширение функциональности системы, а также помогает в разработке стратегии развития приложений за пределами ERP-контура.

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