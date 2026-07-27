Yandex B2B Tech открыл бизнесам возможность создавать собственные плагины в «Трекере»

В «Яндекс Трекере» появились плагины, с помощью которых компании могут адаптировать сервис под свои задачи: добавлять новые функции, более тонко настраивать рабочие процессы, строить собственную аналитику и связывать сервис с другими корпоративными системами. Пользователи могут устанавливать готовые плагины из каталога или создавать собственные, при этом для разработки плагинов необязательно иметь навыки написания кода. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Сейчас в каталоге доступно более 10 плагинов, которые можно сразу установить и использовать. Например, плагин учета рабочего времени показывает, сколько времени исполнители потратили на каждую задачу. Данные отображаются в удобной таблице с возможностью группировки, что помогает наглядно оценивать трудозатраты команд. Инструмент полезен компаниям, которые ведут учет рабочего времени сотрудников, в том числе digital-агентствам или организациям, которые выполняют работы на аутсорсе. Каталог будет постепенно пополняться новыми плагинами.

С помощью собственных плагинов компании могут строить дашборды и графики, импортировать задачи из Excel-таблиц, добавлять таймеры учета рабочего времени, интегрировать «Трекер» с CRM и другими системами. Для создания плагинов в «Трекере» подготовлена библиотека компонентов, пошаговая документация, инструменты командной строки (CLI) и готовые навыки для ИИ-моделей. Средства разработки доступны для Windows, macOS и Linux.

Создавать плагины можно без навыков программирования — с помощью вайбкодинга в любой ИИ-модели, доступной на стороне пользователя. «Трекер» предоставляет инструменты, которые формируют базовый код (артефакты) плагина, позволяя любой нейросети понимать контекст и работать с кодом «из коробки». Достаточно описать нужную функцию, и модель поможет написать ее программный код. Результат можно сразу просматривать в интерфейсе «Трекера» и дорабатывать в реальном времени.

«Мы даем пользователям инструменты для самостоятельной разработки плагинов. Теперь наши клиенты могут за пару дней самостоятельно дополнить «Трекер» необходимыми возможностями и таким образом получить инструмент, адаптированный под уникальные задачи бизнеса. Это может быть модуль для процедуры закупок, расчет метрик эффективности работы административно-хозяйственной службы или собственная аналитика для руководителей», — сказал Product Lead направления «Трекер», «Вики» и «Формы» в «Яндекс 360» Данил Майорский.

Собственный плагин можно использовать внутри организации или опубликовать в общедоступном каталоге. Публикация добровольна, можно оставить свои разработки закрытыми и использовать только для внутренних задач.

Перед размещением в каталоге плагин проходит модерацию, а при установке администратор видит запрашиваемые разрешения и управляет тем, какие расширения будут доступны пользователям. Плагин получает через публичный API только те данные «Трекера», к которым есть доступ у работающего с ним пользователя.

В карточке опубликованного плагина доступны его описание, рейтинг и отзывы пользователей. Возможность устанавливать, создавать и использовать плагины доступна пользователям платных тарифов «Яндекс Трекера» с лицензией полного доступа.