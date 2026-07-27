РМИАЦ Бурятии запустил отказоустойчивый кластер на базе «Ред Вирт»

В Бурятии создан отказоустойчивый кластер высокой доступности на базе российских решений для Республиканского медицинского информационно-аналитического центра (РМИАЦ). Ключевым элементом новой ИТ-инфраструктуры стал «Ред Вирт». Компания «Ред Софт» выступила техническим консультантом проекта. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Компания «Снежный барс» завершила внедрение российских решений в ИТ-инфраструктуре РМИАЦ Республики Бурятия. С 2023 г. нагрузка на медицинские информационные системы (МИС) региона постоянно росла. Существующая архитектура уже не справлялась с новыми задачами. На физических серверах не хватало ресурсов, а отсутствие резервирования критически важных сервисов увеличивало риск простоев при сбоях оборудования.

Перед технической командой компании «Снежный барс», реализовавшей проект, стояли четыре задачи: обеспечить непрерывную работу медицинских информационных систем; исключить единые точки отказа; централизовать управление вычислительными ресурсами; повысить производительность и устойчивость серверной инфраструктуры.

В начале 2024 г. заказчик провел аудит текущей ИТ-инфраструктуры РМИАЦ. В июне была проведена закупка, победителем которой стала компания «Снежный Барс». С этого момента началась подготовка подходящего оборудования для выбранных ИТ-решений.

В основу нового ИТ-кластера вошли несколько российских продуктов: платформа виртуализации серверов, рабочих станций и сетей «Ред Вирт» для управления виртуальными средами с поддержкой технологии vGPU; система резервного копирования «Кибербэкап»; серверное оборудование Depo, которое обеспечивает вычислительные ресурсы для работы кластера.

«При выборе платформы виртуализации для нас было важно получить решение, которое отвечало бы текущим задачам центра и позволяло развивать новые направления. Одним из определяющих факторов стала поддержка технологии vGPU для работы с графическими картами. В результате совместной работы специалистов «Снежный барс», «Ред Софт» и команды РМИАЦ получилось создать отказоустойчивый кластер, который сегодня полностью интегрирован в инфраструктуру центра и обеспечивает стабильную работу медицинских информационных систем», – отметил руководитель отдела эксплуатации ЦОД Министерства здравоохранения Республики Бурятия Сергей Шангин.

В первой половине 2025 г. технический отдел «Снежный барс» провел развертывание системы «Ред Вирт». Летом специалисты протестировали сценарии отказа и восстановления кластера. Параллельно с этим технические консультанты подготовили ИТ-специалистов РМИАЦ к работе с решениями «Ред Софт».

Во второй половине 2025 г. команда внедрения интегрировала новое оборудование и российские решения в действующую ИТ-инфраструктуру центра. Затем специалисты настроили взаимодействие компонентов нового кластера: платформы виртуализации, системы резервного копирования и прикладных сервисов.

К ноябрю 2025 г. сотрудники «Снежный барс» и РМИАЦ: развернули кластер из 12 серверных узлов; перевели 5 ключевых сервисов и информационных систем на «Ред Вирт»; протестировали сценарии отказа и восстановления новой платформы.

В начале 2026 г. кластер ввели в промышленную эксплуатацию. Он обеспечил централизованное управление виртуальными машинами и сервисами, а также возможность масштабировать ИТ-инфраструктуру с сохранением стабильной работы медицинских информационных систем.

Отказоустойчивый кластер повысил надежность хранения и обработки данных, снизил риск простоев и потери информации. Медицинские организации региона получили стабильный доступ к цифровым сервисам.

«Благодарим РМИАЦ за выбор «Ред Вирт». «Ред Софт» рад поучаствовать в создании отказоустойчивого кластера в здравоохранении Республики Бурятия. Совместно с руководством республики мы продолжаем работу по цифровому импортозамещению в других социально значимых областях», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.