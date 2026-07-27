От грядок к джакузи: россияне рассказали, как изменился дачный отдых

Аналитики финтех-компании «ЮMoney» опросили более 2 тыс. россиян и выяснили, что меняется не только дачный «вайб», но и структура трат. Сезонный бюджет современных дачников уходит не столько на рассаду, сколько на комфорт, впечатления и технику, которая делает отдых похожим на выходные в загородном отеле. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Смена дачного «вайба»: от лопаты к гамаку

Аналитики «ЮMoney» отмечают, что для современных дачников красивая картинка и комфорт все чаще оказываются важнее прикладной пользы огорода.

По результатам опроса «ЮMoney», для 40% респондентов дача — место полноценного расслабления. Еще 20% воспринимают ее как дом для встреч с близкими, а 18% целенаправленно рассматривают загородный дом как комфортное пространство для работы на лето. Интересно, что в новых сценариях дачи заметен «зумерский» след: по 11% респондентов используют участки как локации для шумных вечеринок или для творческих экспериментов — тот самый «дачный вайб», который легко узнать по гамакам, проектору на простыне и музыке до позднего вечера.

При этом к грядкам отношение стало куда спокойнее: 36% россиян рассматривают выращивание урожая как приятное хобби «между делом», 16% не выращивают ничего, 23% не придают этому значения. И только 25% по-прежнему относятся к собственным овощам и фруктам как к очень серьёзному занятию. Это показывает, что дача перестаёт быть «второй работой» и становится пространством, где важнее настроение.

Тренд подтверждает и то, зачем люди вообще едут за город. Более половины респондентов (54%) выбирают дачу ради барбекю, шашлыка и свежего воздуха. Почти треть (31%) — чтобы искупаться (в том числе в джакузи или бассейне), 29% — чтобы сходить в баню, 21% — чтобы заняться ландшафтным дизайном, и 9% — спортом. А вот на грядки и теплицы время тратят 40% опрошенных — то есть «огородная» часть сценария уже не единственная и не главная.

Цена дачного комфорта

Планируя бюджет на сезон (без учета продуктов и ЖКУ), 25% россиян закладывают от 5 до 15 тыс. руб., 24% — от 15 до 30 тыс. руб. Еще 18% готовы потратить до 50 тыс. руб. При этом есть и сегмент заметно более дорогого «дачного комфорта»: 7% оставляют на него свыше 100 тыс. руб. за сезон.

Самая затратная категория — то, без чего «курорт на шести сотках» не взлетит: техника и уход за участком (24%). Но дальше в топ выходят уже чистые маркеры отдыха. На мебель и зону отдыха уходит 14% бюджета, и столько же — на базовые удобства вроде душа, водопровода и бойлеров.

Доля расходов на бассейны и их обслуживание достигает 11%. Внутри этой категории видно, что бассейн или джакузи превращается в регулярную статью бюджета: 18% тратят на них до 10 тыс. руб. за сезон, 16% — до 30 тыс. руб., а 6% отдают за водные процедуры свыше 70 тыс. руб.

Еще один симптом времени — отказ от цифрового детокса. Около 10% расходов на обустройство направляется на стабильный интернет, связь и развлечения. Это важно не только для вечерних сериалов: дача становится полноценным пространством для удаленной работы, созвонов и стриминга — местом, где жизнь «не ставится на паузу».

К уюту — отдельное отношение. На освещение (гирлянды, фонари, свечи) 12% тратят от 3 до 7 тыс. руб., а 9% — более 7 тыс. руб. Мангалы и гриль-культура тоже требуют вложений: к новому сезону 20% потратили на них от 7 до 15 тыс. руб., а 6% купили премиальные модели стоимостью более 30 тыс. руб.

Динамика обновлений тоже говорит сама за себя: в прошлом сезоне дачники активнее всего инвестировали в мангалы и коптильни (10%), системы полива (9%), садовую мебель (8%), а также в связь и садовую технику (по 8%).

«За последние годы удаленка и гибридный формат работы стали нормой, и жить за городом неделями — уже не экзотика. Одновременно на дачу пришло новое поколение — миллениалы и зумеры со своими сценариями: утром созвон, вечером шашлыки под музыку, а потом — обязательная «дачная» фотоплёнка в соцсетях. Для них дача не история про грядки и обязательства, а место для жизни и впечатлений. Люди вкладываются в бассейны, гирлянды, проекторы, качественный свет и стабильную связь — во все, что превращает обычные выходные в маленький отпуск. По сути, мы наблюдаем рождение новой дачной экономики. Это больше не про урожай — это про комфорт, который можно собрать как конструктор под себя», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.

Об исследовании. Опрос проводился в июне–июле 2026 г. на сайте «ЮMoney». В нем приняли участие более 2 тыс. дачников из разных регионов России (70% мужчин, 30% женщин). География: 30% опрошенных проживают в Центральном федеральном округе, 21% — в Северо-Западном, 14% — в Сибирском и 10% — в Южном. Большинство респондентов (61%) работают по найму, 13% являются предпринимателями, 11% — фрилансерами. В возрастном разрезе 51% опрошенных относятся к поколению миллениалов (1981–1996 г.р.), 29% — к поколению X (1965–1980 г.р.), 16% — зумеры (1997–2012 г.р.).