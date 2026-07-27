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IEK Group автоматизирует распределительный центр в Новой Москве с помощью KONCRIT | YMS от «Корус Консалтинг»

IEK Group приступила к проекту автоматизации распределительного центра в Новой Москве площадью около 40 тыс. кв. м с 60 доковыми воротами. В качестве цифрового решения компания выбрала систему управления двором KONCRIT | YMS от ГК «Корус Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Проект планируется реализовать за три месяца благодаря использованию готового ИТ-продукта, который позволяет быстро автоматизировать управление транспортными потоками и получить бизнес-эффект без длительной разработки и сложной кастомизации.

IEK Group — один из российских производителей комплексных решений для промышленности, энергетики, ИТ-инфраструктуры и жилищного строительства. В ассортименте компании более 45 000 SKU — от электротехнической продукции и светотехнического оборудования до систем автоматизации и отечественного программного обеспечения. В связи с масштабированием бизнеса компания активно развивает производственную и логистическую инфраструктуру, включая новые складские мощности, а также повышает эффективность цепочек поставок.

При подготовке к запуску нового распределительного центра перед командой IEK Group стояла задача обеспечить максимальную контролируемость транспортных потоков с первого дня эксплуатации. Склад расположен на территории промышленного парка с единым контрольно-пропускным пунктом и централизованной системой доступа, которые обслуживает управляющая компания площадки. Поэтому эффективность работы распределительного центра зависит не только от внутренних складских процессов, но и от качества координации транспортных потоков на всей территории объекта. Большая площадь комплекса, высокая интенсивность движения транспорта и значительное количество доков требовали единого инструмента для управления въездом на территорию, координации перемещений автомобилей и контроля загрузки складской инфраструктуры.

При выборе системы управления двором специалисты IEK Group оценивали скорость внедрения, готовность решения к промышленной эксплуатации, возможности интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой и перспективы дальнейшего развития. По итогам анализа компания выбрала KONCRIT | YMS. Одним из ключевых факторов выбора стало наличие готовой функциональности для управления двором. В отличие от продуктов, которые требуют длительной разработки и настройки логистических процессов с нуля, KONCRIT | YMS содержит типовые сценарии управления двором и механизмы интеграции с инфраструктурой объекта. Технологичность платформы и удобный пользовательский интерфейс позволяют быстро развернуть систему и сразу приступить к работе. Дополнительным преимуществом стала единая зона ответственности: внедрение системы и ее интеграцию с оборудованием выполняет одна команда, что позволяет существенно сократить сроки запуска и быстрее перейти к эксплуатации.

При этом скорость внедрения не требует компромиссов в части развития системы. Архитектура KONCRIT | YMS позволяет адаптировать логистические процессы под особенности конкретной площадки и поэтапно расширять функциональность по мере появления новых задач. Это особенно важно для IEK Group, которая вместе с запуском новых направлений бизнеса развивает логистическую инфраструктуру, чтобы оставаться надежным поставщиком независимо от внешних условий. Сохранять этот статус ей позволяет развернутая складская сеть, которая обеспечивает наличие ассортимента в регионах и его быструю доставку клиентам, а также эффективное управление запасами и цепями поставок с учетом спроса и производства продукции на территории России.

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В рамках проекта специалисты ГК «Корус Консалтинг» автоматизируют контроль въезда транспорта на территорию, управление перемещением автомобилей по двору, распределение транспортных потоков и работу с доковыми воротами. Решение интегрируют с системой распознавания автомобильных номеров и датчиками занятости доков, чтобы сотрудники получали актуальную информацию о состоянии площадки в режиме реального времени.

После запуска система поможет сократить простои транспорта, повысить пропускную способность двора, эффективнее использовать доковую инфраструктуру и обеспечить максимальный контроль на всех участках распределительного центра.

«Эффективность работы распределительного центра зависит, в том числе, от контролируемости транспортных потоков. При этом мы продолжаем развивать свои складские мощности и оптимизировать цепочки поставок, поэтому нам было важно найти инструмент, который не только позволит решать текущие задачи управления центром, но и будет учитывать перспективы его развития», — отметил операционный директор IEK Group Михаил Селицкий.

«Сегодня компании все чаще ожидают от ИТ-проектов не только функциональности, но и быстрого результата. Бизнесу нужен эффект «здесь и сейчас», однако классические ИТ-проекты с длительными циклами разработки часто не успевают за изменениями рынка. Мы создавали KONCRIT | YMS как продукт, который позволяет оперативно автоматизировать управление двором без длительного этапа разработки, но при этом не ограничивает компанию в дальнейшем развитии. Благодаря такому подходу проект для IEK Group будет реализован быстро и поможет увидеть первые результаты уже на ранних этапах эксплуатации распределительного центра», — сказала Галия Исламова, владелец продукта KONCRIT | YMS компании «Корус Консалтинг».

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