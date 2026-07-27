CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

«ГигаЧат» совместно с ведущими образовательными платформами запускает бесплатные программы по работе с искусственным интеллектом

К началу нового учебного года «ГигаЧат» и образовательные платформы «Нетология», «Фоксфорд» и «Алгоритмика» запустили бесплатные программы, посвященные работе с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Для школьников 5–11 классов «Фоксфорд», «Алгоритмика» и «ГигаЧат» подготовили курс, который знакомит с возможностями нейросетей и показывает, как применять ИИ в учебе и творчестве. Участники научатся составлять детальные промпты под разные задачи, например, разработать учебный план, объяснить сложную тему, проверить знания. Также они освоят, как с помощью нейросетей создавать сайты и собственных ИИ-ассистентов, использовать ИИ для поиска информации, самообразования и развития новых навыков.

Для взрослой аудитории «Нетология» совместно с «ГигаЧатом» запускает марафон «ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни». Программа не требует специальной подготовки. На примере реальных жизненных ситуаций участники узнают, как составлять тексты любой сложности — от писем близким до официальных обращений, создавать уникальные изображения, оформлять резюме и готовиться к собеседованиям, планировать личные дела и использовать искусственный интеллект для решения бытовых задач. Все материалы доступны сразу после регистрации, а проходить программу можно в удобном темпе. По итогам обучения участники получат сертификат о прохождении курса.

Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix
Что должна уметь платформа, чтобы заменить SharePoint, Creatio и Mendix по

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Судебные приставы потратят почти миллиард, чтобы избавиться от американского ПО

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще