«1С-Рарус» перевел на «1C:ERP» поставщика бортового питания «Аэромар»

Компания «1С‑Рарус» завершила проект по реформированию корпоративной информационной системы авиакейтеринга. В результате «Аэромар» на 70% сократил трудозатраты на поддержку ИТ‑ландшафта, более чем в три раза ускорил закрытие месяца и на 40% ускорил подготовку управленческой и регламентированной отчетности, сохранив стабильную работу критически важной инфраструктуры в режиме 24/7. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Аэромар» — кейтеринговая компания, занимающаяся производством питания для авиапассажиров, торговлей, уборкой и экипировкой воздушных судов. Сегодня «Аэромар» — это 37 лет на рынке кейтеринга, более 4000 сотрудников, свыше 40 авиакомпаний-клиентов, 10 филиалов и дочерних обществ, более 400 рейсов и свыше 100 тыс. порций питания в сутки.

Возникшие сложности с владением, обновлением и поддержкой иностранного софта, а также требования к технологической независимости и безопасности подтолкнули компанию к переходу на единую систему «1С:ERP Управление предприятием». В качестве ИТ‑партнера был выбран «1С‑Рарус» — центр компетенции по ERP‑решениям с опытом крупных проектов импортозамещения.

Проектная команда перевела оперативный и регламентированный учет АО «Аэромар» в единую систему, доработанную под специфику авиакейтеринга, реализовала интерактивное планирование и диспетчеризацию загрузки рейсов и настроила обмен данными с внешними сервисами и авиакомпаниями.

Результаты проекта

Повышена прозрачность расчета себестоимости. Выполнен переход от котлового метода в исторической системе к расчету себестоимости по каждой позиции номенклатуры, что позволяет детально анализировать структуру затрат.

Оптимизированы объемы материальных запасов. При закупках учитывается не расчетная, а реальная потребность исходя из утвержденных спецификаций, планов загрузки рейсов и фактических корректировок.

Повышена оперативность реакции на изменения. Система отслеживает корректировки загрузки рейсов и рациона питания и уведомляет производство вплоть до 1 часа до вылета.

Закрытие месяца ускорено более чем в три раза. Длительная из-за специфики учета и большого объема производственных документов (по партиям и рационам) процедура закрытия месяца сокращена с 18 часов до 5,5 часов благодаря оптимизации механизмов и учетных настроек.

Пользователи получают развернутую аналитику по всем ключевым процессам авиакейтеринга. Разработано 160 специализированных отчетов, 80 печатных форм, 40 бирок для тележек с названием рейсов.

Выросло качество внутренней и внешней отчетности. Регламентированная отчетность формируется непосредственно в 1С по актуальным типовым шаблонам. Больше внимания уделяется проверке и детализации данных, что повысило достоверность отчетности.

Марина Бочкарева, заместитель генерального директора, главный бухгалтер АО «Аэромар»: «Проект заметно укрепил управляемость бизнеса в целом и финансового блока в частности. Мы получили прозрачный, предсказуемый контур учета и отчетности, на который можно опираться в ежедневной операционной деятельности. При этом система стабильно работает в условиях, когда каждый сбой напрямую влияет на подготовку рейсов, а самолеты ждать не могут. В проекте приняли участие почти 100 сотрудников компании, что позволило учесть потребности ключевых подразделений. Сформирована импортонезависимая единая система учета, которая обеспечила нам устойчивый фундамент для дальнейшей цифровизации — развития казначейства, бюджетирования и специализированных инструментов (например, мониторинга готовности рейсов и учета тележек) под нашу отраслевую специфику».