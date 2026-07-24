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Завершены конструкторские испытания выпускного клапана Steplife для протезов конечностей

Производитель бионических протезов Steplife завершил конструкторские испытания прототипа выпускного клапана для системы вакуумной фиксации Steplife VV140. Клапан применяется в составе протезной системы и предназначается для удаления воздуха из приемной гильзы при нагрузке. В настоящий момент клапан находится в малосерийном производстве, а к концу лета компания планирует перейти к крупносерийному выпуску. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

Выпускной клапан Steplife VV140 предназначен для обеспечения одностороннего выхода воздуха из приемной гильзы. Во время фазы опоры клапан открывается и выпускает избыточный воздух. Во время фазы переноса, когда пациент делает шаг, клапан автоматически закрывается, предотвращая попадание воздуха и пыли внутрь гильзы, обеспечивая стабильность фиксации протеза.

Клапан Steplife VV140 ламинируется напрямую в приемную гильзу протеза. Таким образом он может использоваться не только для протезов семейства Steplife, а свободно интегрироваться с любыми изделиями от других производителей на российском рынке.

«В настоящий момент большинство российских производителей и протезных организаций заказывают выпускные клапаны у лидирующих немецких компаний-монополистов, — сказал генеральный директор Steplife Иван Худяков. – Парадоксально, но факт: несмотря на то, что в нашем сегменте многое удалось успешно импортозаместить, ряд ключевых деталей производителям до сих пор приходится заказывать в Европе и затем подолгу ждать. Мы взяли на себя амбициозную цель восполнить этот пробел и насытить рынок. И хочу сказать, стоило нам только анонсировать выпуск данного изделия по своей федеральной экосистеме протезных учреждений, как к нам начали поступать заказы. Сейчас наш график заказов уже простирается до конца года. Так что данное изделие в перспективе будет очень востребованным».

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На сегодняшний день в портфеле перспективных разработок Steplife в разной степени готовности и тестирования находятся следующие изделия: спортивная стопа Steplife Cross Sport, коленный модуль с ротационной гидравликой Steplife RX7, пневматический водонепроницаемый коленный модуль с замком Steplife P7Lock, роботизированная стопа и роботизированное колено.


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