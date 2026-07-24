YADRO представила комплексное инженерное решение для эффективного охлаждения высоконагруженных ЦОД

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о раннем доступе к новому инженерному решению для эффективного охлаждения высоконагруженных центров обработки данных и AI-кластеров. Особую актуальность представленному решению придают неуклонно растущие требования к вычислительным мощностям, вызванные повышенным спросом на цифровые сервисы. ЦОД становятся все более производительными, и выделяемое тепло необходимо эффективно отводить для обеспечения бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.

Новое решение представляет собой готовую архитектуру гибридной системы охлаждения ЦОД, объединяющую преимущества воздушного и жидкостного типов охлаждения. Оно состоит из инженерного контура BOREY «Посейдон», включающего драйкулер с гидравликой и блок распределения охлаждающей жидкости, а также вычислительных комплексов RACKSCALE с водоподготовкой.

Ключевыми особенностями решения являются применение технологии Direct Liquid Cooling, позволяющей точечно отводить тепло от CPU и GPU, а также блок распределения охлаждения БРО-300, равномерно подающий охлаждающую жидкость между серверными стойками. Выделяемое тепло при этом отводится из машинных залов ЦОД и передается далее на радиатор драйкулера, расположенного снаружи ЦОД, где эффективно рассеивается в атмосферу.

Решение поставляется полностью подготовленным и протестированным инженерами YADRO, что значительно сокращает сроки ввода в эксплуатацию. За счёт дублирования всех ключевых узлов блока БРО-300 архитектура гибридного охлаждения может быть развёрнута в ЦОД уровня Tier 3 с повышенными требованиями к отказоустойчивости. В качестве типовых сценариев внедрения возможны модернизация существующих ЦОД с воздушным охлаждением, строительство новых площадок, а также повышение энергоэффективности стандартной вычислительной инфраструктуры — не только в AI-кластерах, но и в универсальных вычислительных средах.

«Рост плотности вычислений меняет требования к проектированию ЦОД: заказчикам нужно заранее учитывать тепловую нагрузку серверов, доступность энергомощностей и стоимость эксплуатации. Интеграция вычислительного оборудования и инженерных систем в едином решении снижает риски несовместимости и ускоряет развертывание инфраструктуры. Для задач искусственного интеллекта это особенно важно: жидкостное охлаждение помогает поддерживать стабильную работу серверов при длительных циклах обучения моделей и инференса», — отметил Ратмир Трошин, директор департамента инженерных решений YADRO.

Управление инженерным контуром реализовано на базе разработанных в России аппаратных и программных компонентов, включая контроллер системы. Программное обеспечение включено в реестр российского ПО Минцифры России и интегрировано с платформой мониторинга YADRO СУПРИМ. Это позволяет получать телеметрию, контролировать параметры работы оборудования и оперативно реагировать на изменения в инфраструктуре.

В III квартале 2026 года YADRO планирует открыть демонстрационную зону и испытательную лабораторию для решений на базе жидкостного охлаждения. На площадке партнеры и заказчики смогут проверить работу платформы в условиях, приближенных к промышленной эксплуатации, и оценить применимость решения для высокоплотных вычислительных кластеров.