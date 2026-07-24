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В Saby Presto появились новые инструменты для автоматизации ресторанов

В системе для автоматизации ресторанов Saby Presto появились новые возможности. Они охватывают сразу несколько направлений работы — от собственного сайта и доставки до мобильной оплаты и товарного учета. Об этом CNews сообщил представитель компании «Тензор».

В Saby Presto уже есть встроенный конструктор сайтов, который позволяет ресторанам создавать собственные онлайн-витрины: размещать меню, информацию о заведении, условия доставки, акции и другие материалы.

Теперь возможности конструктора стали шире — пользователи могут создавать несколько страниц сайта, настраивать их структуру, порядок разделов и размещение контента. Например, отдельно оформить меню, страницу доставки или специальные предложения заведения.

Раньше заказы с сайта ресторана и из сервисов доставки приходилось обрабатывать в разных программах. Теперь они собираются в одном окне Saby Presto — прямо в приложении, которым сотрудники пользуются для работы с заказами.

В едином интерфейсе команда видит все заказы, их состав и статус выполнения. Не нужно переключаться между сервисами — сотрудники быстрее принимают заказы и передают их в работу.

При обработке заказов Saby Presto учитывает настройки доставки: зоны, график работы заведения и время приготовления.

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В приложении Presto Waiter для Android официанты могут завершать расчет на мобильном устройстве. Сервис позволяет выбрать способ оплаты, применить бонусы и закрыть заказ без обращения к стационарной кассе.

Вносить данные о вскрытии бутылок и корректировать остатки теперь можно не только через бэк-офис, но и с мобильных касс и планшетов на Android.

В мобильных приложениях для iOS и Android реализован полный цикл работы с кодами маркировки: от сканирования до вывода продукции из оборота. Выполнять эти операции сотрудники могут непосредственно на рабочем устройстве.

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