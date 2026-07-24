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Совместимость zVirt с технологией MetroCluster «Аэродиска» позволит компаниям обеспечить высокую доступность ИТ-систем

Компания «Аэродиск», российский разработчик систем хранения данных и виртуализации, входящий в ГК «Аквариус», успешно завершила испытания технологии MetroCluster совместно с платформой виртуализации zVirt. По результатам тестирования Orion soft подтвердила корректную работу системы хранения данных «Аэродиск» под управлением ПО «Восток» в сценариях отказа и выдала сертификат совместимости.

MetroCluster — технология построения отказоустойчивой инфраструктуры хранения данных между двумя и более площадками. Она позволяет сохранять доступность сервисов и данных при отказе отдельных компонентов или целой площадки за счет синхронной репликации и автоматического переключения на резервный узел.

Испытания проводились на тестовом стенде, в состав которого вошли системы хранения данных «Аэродиск», а также серверы и коммутаторы «Аквариус». Аппаратными ресурсами управляла платформа виртуализации zVirt 5.0. Платформа поддерживает построение катастрофоустойчивых инфраструктур между двумя ЦОДами и работу с системами хранения данных, реализующими функциональность MetroCluster.

В ходе тестирования специалисты Orion soft проверили работу среды виртуализации при отказе одного из узлов MetroCluster и подтвердили корректную обработку сценариев переключения без потери данных. Результаты тестирования подтвердили готовность российских инфраструктурных решений к реализации сценариев высокой доступности ИТ-систем, которые ранее традиционно ассоциировались с зарубежными платформами хранения данных и системами виртуализации.

Согласно заключению Orion soft, все проверенные сценарии функционируют стабильно и без отклонений, а совместная работа компонентов демонстрирует высокий уровень надежности и отказоустойчивости. Испытания подтвердили способность системы хранения данных корректно обеспечивать непрерывность работы виртуальной инфраструктуры под управлением zVirt при возникновении отказов.

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Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

«Сегодня важна не только функциональность решения, но и подтвержденная совместимость компонентов ИТ-ландшафта. Это дает заказчикам уверенность в предсказуемой реализации обновления и расширения их инфраструктуры, которая пройдет без рисков для бизнеса. Проведенные испытания подтвердили способность наших решений совместно обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости и непрерывности работы ИТ-сервисов для критически важных задач», — отметил Александр Калинин, руководитель отдела развития продукта компании «Аэродиск».

«MetroCluster — это технология Enterprise-уровня, которая до недавнего времени оставалась недоступна на рынке реестрового ПО и оборудования, но всегда оставалась интересной для заказчиков с высокими требованиями к непрерывности функционирования ИТ-систем. Подтверждение совместимости zVirt и storage MetroCluster от “Аэродиска” поможет заказчикам, переходящим на отечественные решения, не снижать требований к доступности своих систем и непрерывности бизнеса в целом», — отметил Александр Гавриленко, директор технического пресейла и партнерских интеграций Orion soft.

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