НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне

Высшая школа экономики подключила свой Репозиторий научно-технической информации к доверенной блокчейн-сети РЦИС.РФ как самостоятельный узел. Теперь каждый исследовательский результат, размещенный в цифровом хранилище НИУ ВШЭ, может получить признаваемую госорганами запись в распределенном реестре, подтверждающую авторство и принадлежность исключительных прав. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Сеть РЦИС.РФ — это общественно-государственная инфраструктура управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, работающая на основе технологии блокчейна (распределенного реестра), созданная во исполнение Указа Президента России от 28 июня 2021 г. №378. Оператор сети — Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС), учрежденный с участием России, который управляется коллегиально бизнесом и государством. Со стороны государства в Координационный совет Российского центра входят непосредственно Министр науки и высшего образования России, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, Министр культуры России и руководитель Роспатента.

Среди университетов и научных организаций НИУ ВШЭ в числе первых подключился к Сети РЦИС.РФ и первым начал практическое использование возможностей сети для управления интеллектуальной собственностью. Университет работает в этой блокчейн-сети на равных с госкорпорациями, технологическими компаниями, институтами развития и органами государственной власти.

Совместный проект НИУ ВШЭ и РЦИС решает задачу надежного закрепления прав на научные результаты и прозрачного управления ими, включая «цифровые сделки» с правами. Каждый результат, депонированный в Репозитории НТИ НИУ ВШЭ, может получить запись в распределенном реестре Сети РЦИС.РФ. Записи в реестре университет инициирует сам, без посредников и оператора. Тем самым интеллектуальная собственность, созданная в НИУ ВШЭ, обеспечена надежной охраной и может легко вовлекаться в оборот, причем в виде цифровых записей — токенов.

Репозиторий научно-технической информации — современная цифровая платформа НИУ ВШЭ собственной разработки для депонирования, хранения и предоставления доступа к результатам научных исследований университета. В нем хранятся объекты интеллектуальной собственности — базы и наборы данных, научные произведения, ноу-хау, программный код, исследовательские отчеты, доклады, материалы, а также описание отдельных результатов исследований. Платформа построена с расчетом на удобство пользователя: мультиязычный интерфейс, гибкая модель доступа, многоуровневый поиск, автоматизированные аналитические инструменты. При этом Репозиторий изначально был задуман как открытый хаб научной информации — доступ к результатам университета есть не только у сотрудников НИУ ВШЭ, но и у внешних исследователей, партнеров и академического сообщества. Теперь, благодаря собственному узлу в сети РЦИС.РФ, разработка становится еще и средством простого, доступного и мгновенного оформления прав интеллектуальной собственности.

Записи в распределенном реестре, которые осуществляются через Репозиторий НТИ НИУ ВШЭ, охватывают весь жизненный цикл результата — от фиксации авторства и первичной принадлежности до оформления перехода прав на результаты интеллектуальной деятельности и последующих сделок. Регистрация прав в сети РЦИС.РФ позволяет ученым и университету задействовать весь арсенал цифровых сервисов и платформ управления правами интеллектуальной собственности, работающих на базе сети, причем сами файлы остаются в Репозитории НТИ НИУ ВШЭ: в сеть передается только хеш — короткий цифровой отпечаток файла. Любое, даже малейшее изменение документа меняет его хеш, поэтому подмену невозможно скрыть. Среди российских вузов НИУ ВШЭ первым реализовал такой механизм гарантии целостности научных результатов в блокчейне.

Депонировать можно на любой стадии готовности результата, в том числе те объекты, которые в принципе не подлежат государственной регистрации, — ноу-хау, методики, алгоритмы. Важно, что блокчейн-регистрация на допатентной стадии не препятствует последующей охране результата в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца и регистрации более «сильного» права в Роспатенте: в реестре сети университет фиксирует все созданное, а к официальной регистрации обращается выборочно — для результатов, которые соответствуют требованиям охраноспособности в качестве объектов патентного права.

В Сети РЦИС.РФ уже зафиксированы сведения о первых 30 результатах интеллектуальной деятельности НИУ ВШЭ, и их число растет. Они охватывают весь спектр направлений научной деятельности университета — от экономики, социологии и демографии до биохимии, молекулярной биологии и автоматизированных систем управления. Впервые, помимо первоначального закрепления авторства, по одному из результатов — докладу «Сценарии развития российской экономики в условиях геополитической турбулентности», масштабному прогнозу социально-экономического развития страны, подготовленному более чем сотней экспертов НИУ ВШЭ, — проведена транзакция о передаче неисключительных прав компании-партнеру университета, АО «Управляющая компания ЭФКО». Для НИУ ВШЭ и самого заказчика исследования это первый случай, когда передача прав на результат исследований зафиксирована в блокчейне.

«Блокчейн-фиксация дала нам надежный инструмент закрепления прав, но ее ценность раскрывается только вместе с содержанием. Главное в Репозитории — набор документов, который сопровождает каждый результат: по основным типам РИД мы храним полный комплект документов, от технической документации до служебного задания. Именно это превращает результат в полноценный объект интеллектуальной собственности, которым можно управлять — передавать, лицензировать, развивать. Эту методологию мы готовы передавать другим университетам и научным организациям», – сказала Вера Вишнякова, директор Центра трансфера и управления социально-экономической информацией НИУ ВШЭ.

«Университеты — один из крупнейших «источников» интеллектуальной собственности в стране, но, к сожалению, в теории. На практике этого нет. И мешают нормальному вхождению на рынок интеллектуальных прав архаичные, неудобные, дорогостоящие, да что там говорить, противоестественные и для ученых, и для бизнеса ограничения, установленные для бюджетных учреждений. НИУ ВШЭ, войдя в сеть РЦИС.РФ как самостоятельный узел, получил возможность отказаться от архаики и шанс, что ученые начнут самостоятельно и современно работать с правами. Если удастся, то именно ВШЭ сформирует отраслевые подходы к работе с правами для всего госсектора науки, задав планку для всех российских вузов и НИИ. Это зрелый университет, каких, к сожалению, единицы. Было бы чуть больше таких осознанных участников из научно-технической сферы в сети, вся система оборота интеллектуальных прав в стране стала бы масштабнее и устойчивее», – сказал Сергей Матвеев, президент Федерации интеллектуальной собственности, сопредседатель Координационного совета РЦИС.