Названы регионы России с самым высоким потреблением мобильного интернета

Москва больше не является лидером по объему мобильного интернета в расчете на одного абонента. Жители ряда российских регионов используют мобильный интернет значительно активнее: например, в Уфе абоненты потребляют в два раза больше мобильного интернета, чем москвичи. К такому выводу пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучившие показатели использования мобильной связи в разных регионах России за 2024–2026 гг. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Где мобильным интернетом пользуются больше, чем в Москве

Лидером по объему мобильного интернета на одного пользователя за последние три года стала Уфа: в среднем абонент здесь потреблял 132 ГБ в месяц. Этого достаточно для просмотра 60 часов видео в высоком качестве.

Для сравнения: в Москве среднее потребление мобильного интернета составляет 56,2 ГБ на человека в месяц, а в Санкт-Петербурге — 55,4 ГБ. Таким образом, показатель Уфы более чем в два раза превышает столичный.

В тройку лидеров вошли Тверь (96,1 ГБ) и Астрахань (88,7 ГБ). Высокие показатели также зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике, Туле и Норильске — более 80 ГБ на пользователя ежемесячно.

При этом Москва сохраняет лидерство по общему объему мобильного интернет-трафика за счет самой большой абонентской базы.

Среди крупных городов есть и те, где среднее потребление мобильного интернета остается относительно небольшим. Так, в Якутске, Екатеринбурге и Калуге пользователи расходуют чуть более 50 ГБ в месяц. Еще ниже показатели в Костроме, Вологде и Чите — 17-20 ГБ. Разница между регионами с самым высоким и самым низким уровнем потребления превышает шесть раз.

Пока столицы насыщаются, регионы продолжают расти

Наиболее высокие темпы роста мобильного интернет-трафика в 2025 год по сравнению с 2024 годом показали Республика Дагестан (+74%) и Чеченская Республика (+65%).

Уфа также вошла в число наиболее динамично растущих городов по среднему объему потребления мобильного интернета: за год трафик на одного пользователя здесь увеличился на 61%. Следом идут Астрахань и Тверь, где рост составил 49% и 37% соответственно.

«Еще несколько лет назад считалось, что основными драйверами роста мобильного интернета остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако сегодня мы видим, что цифровая активность все меньше зависит от размера города. Смартфон становится главным устройством для доступа к интернету, государственным и коммерческим сервисам как в столицах, так и в регионах. Одновременно рынок постепенно вступает в стадию зрелости: в крупных городах темпы роста замедляются, тогда как регионы продолжают активно наращивать потребление мобильного интернета», — сказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

В крупнейших городах динамика остается более умеренной. В Москве объем мобильного интернет-трафика увеличился примерно на 9%, что может означать постепенное насыщение рынка и стабилизацию моделей потребления. В Санкт-Петербурге зафиксировано снижение на 11%. Без существенных изменений остались показатели Улан-Удэ, Владимира, Благовещенска и Барнаула — в этих городах изменения составили около 1%.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в Иваново (-43%), а также Вологде (-23%) и Костроме (-22%).

Исследование подготовлено на основе обезличенной аналитики использования услуг связи абонентами платформы управления связью «Экомобайл». В анализ вошли показатели потребления мобильного интернета в регионах России. Для оценки ежемесячного уровня потребления использовались средние показатели за период 2024–2026 гг. (включая доступные данные за 2026 г.). Динамика рассчитана на основе сравнения полных данных за 2025 г. и 2024 г.