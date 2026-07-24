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МТС добавила скоростей Озеру Грез

МТС улучшила мобильную связь рядом с новосибирским Озером Грез. Благодаря строительству нового телеком-оборудования максимально возможная скорость здесь увеличилась на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили новую базовую станцию в Кировском районе Новосибирска. Оборудование запустили рядом с Тульским котлованом, также известном как Озеро Грез. Качество связи улучшилось не только около места отдыха, но и около ближайших жилых домов на Сибиряков-Гвардейцев и Беловежской.

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Озеро грез — популярное место отдыха левобережья Новосибирска. Здесь можно снять беседку, купол или юрту, прокатиться на сапе, катамаране или вейкборде, а также позагорать и искупаться в бассейне. С учетом растущего числа посетителей и популярности этого места, МТС усилила 4G и улучшила качество связи. Это позволит отдыхающим не только наслаждаться природой и активным отдыхом, но и делиться яркими моментами в социальных сетях без задержек и перебоев.

«Мы учитываем и плотность застройки, и сценарии жизни горожан — в том числе потребность в надежном соединении в местах активного и семейного отдыха. Улучшение сети в Кировском районе — это ответ на реальный запрос жителей: мы видим трафик, понимаем нагрузку и точечно усиливаем покрытие там, где это нужнее всего. Озеро Грез давно стало местом, куда горожане едут за эмоциями, и мы хотим, чтобы эти эмоции было удобно сохранять и делиться ими», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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