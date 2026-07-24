«Хомнет» представила решение «Хомнет:XBRL-CSV»

ГК «Хомнет» представила решение «Хомнет:XBRL-CSV». Продукт разработан для участников финансового рынка, которым с августа 2026 г. необходимо предоставлять учётно-операционные данные в Банк России в формате XBRL-CSV 2.0. Решение позволяет работать с многомиллионными массивами данных: проверка 20 млн строк (1 млрд фактов) занимает рекордные 15 минут, что критически важно в условиях кратного роста объёмов собираемой регулятором информации.

Банк России продолжает развивать формат XBRL-CSV. Начиная с августа 2026 г., ПУРЦБ, УК и впервые кредитным организациям, осуществляющим брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, необходимо по запросу Банка России предоставлять учетно-операционные данные с использованием технологии XBRL-CSV 2.0 (версия Таксономии 6.1.0.10). Новую версию отличает: иная организация хранения и проверки данных в целях сбора детальных данных большого объема (десятки миллионов строк); отсутствие бесплатного программного обеспечения.

Для поддержки участников рынка ГК «Хомнет» выпустила специализированное решение – «Хомнет:XBRL-CSV».

«Переход на XBRL-CSV 2.0 существенно увеличивает объём данных, которые участникам финансового рынка предстоит собирать, проверять и передавать в Банк России. Поэтому при разработке решения мы сосредоточились прежде всего на производительности и масштабируемости. В ходе пилотирования система проверяла массив из 20 млн строк (1 млрд фактов) за 15 минут. При этом для нас было важно не только обеспечить высокую скорость обработки, но и сделать работу с данными удобной: от загрузки и проверки до исправления ошибок и формирования готового пакета для отправки регулятору», – сказал Александр Самодуров, руководитель направления НФО группы компаний «Хомнет».

«Хомнет:XBRL-CSV» обеспечивает полный цикл работы с данными в едином интерфейсе: прямое подключение к источникам данных; быстрая проверка контрольных соотношений и техническая валидация; мгновенная визуализация и фильтрация таблиц в десятки миллионов строк; техническое и русскоязычное представление любого значения, таблицы и колонки; удобное редактирование данных — точечные и массовые правки прямо в интерфейсе или, при желании, в Excel, с мгновенной валидацией введённых значений; расшифровка результатов проверок с переходом к строке данных, без ограничения на количество результатов; формирование готового пакета для отправки в Банк России.