Впечатления вошли в топ трат российских путешественников

Поездка все чаще строится вокруг культурных событий — концерта, фестиваля или спортивного матча. Вместе с жильем и едой впечатления стали главными тратами россиян за границей — данные финтех-сервиса «Плати по Миру». Об этом CNews сообщили представители «Плати по Миру».

Люди все охотнее платят за то, что запомнится, — экскурсии, концерты, фестивали, спортивные матчи. Билет на крупный фестиваль обходится примерно в $600, экскурсия — в $30–80. Событие больше не дополнение к отпуску: ради концерта, экскурсии или спортивного события все чаще планируют отдельные поездки.

Самый наглядный пример — музыкальный фестиваль Tomorrowland, проходивший с 17 по 19 июля в Бельгии: билеты на него пользователи сервиса покупали еще весной, в среднем примерно по $600-700.

Ключевые цифры летнего сезона: $1,7 тыс. в среднем тратят путешественники за одну поездку; жилье, еда и впечатления — три главные статьи расходов в поездках; ~$600 — билет на крупный фестиваль; экскурсии — $30–80; +21% — июль обгоняет июнь по тратам в поездках: сезон продолжает разгоняться, а впереди август — с фестивалями и стартом сезона в европейских чемпионатов по футболу и не только.

«Люди все чаще едут в путешествие за эмоциями. По нашим данным, такие поездки планируют, потому что хотят, чтобы путешествие запомнилось на всю жизнь. Люди всё больше ценят жизнь и эмоции здесь и сейчас», — Павел Белов, директор по развитию «Плати по Миру».

Методология исследования: по обезличенным данным платежей пользователей «Плати по Миру» за июнь-июль 2026 г. (более 200 тыс. человек).