«Ставрополькрайводоканал» создал импортонезависимую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Ред Софт»

ГУП «Ставрополькрайводоканал» завершил перевод информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение. Проект охватил головную организацию и более 30 филиалов и производственно-технических подразделений, расположенных на территории Ставропольского края. Работы выполнены в 2025 г. системным интегратором «Безопасность ИТ». В основу обновленной инфраструктуры легли решения «Ред Софт»: «Ред Виртуализация», «Ред Адм» и «Ред ОС». Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Перед «Ред Софт» и системным интегратором «Безопасность ИТ» стояла задача по созданию единой модели управления распределенной ИТ-инфраструктурой, которая позволила бы централизованно администрировать филиалы и производственно-технические подразделения, а также обеспечила бы общие требования к информационной безопасности. Необходимо было выстроить вертикаль администрирования и обеспечить поддержку сотрудников предприятия даже на тех площадках, где отсутствуют технические специалисты.

Подготовка проекта началась в 2024 г. с комплексного обследования существующей ИТ-инфраструктуры. Анализ проводился с учетом действующих нормативных документов, регулирующих переход государственных организаций на отечественное программное обеспечение. ГУП «Ставрополькрайводоканал» выбрал продукты «Ред Софт» в качестве основы для модернизации серверной инфраструктуры.

«Главная сложность заключалась в масштабе распределенной сети предприятия. Необходимо было объединить десятки территориально удаленных подразделений в общую систему управления без влияния на текущие бизнес-процессы. Благодаря детальной подготовке и поэтапной миграции эту задачу удалось решить», – сказал начальник отдела защиты информации «Безопасность ИТ» Дмитрий Корчагин.

На момент старта проекта в инфраструктуре использовались иностранные решения Microsoft. В их числе – операционная система, платформа виртуализации, СУБД, почтовый сервер, система управления проектами и пакет офисных приложений.

ГУП «Ставрополькрайводоканал» включает головную организацию, шесть филиалов и 32 производственно-технических подразделения, расположенных в разных муниципальных округах Ставропольского края. Все площадки предприятия связаны единой VPN-сетью.

На этапе предпроектного исследования технические специалисты проанализировали текущую ИТ-инфраструктуру, подготовили рекомендации и определили порядок миграции на решения «Ред Софт».

После этого на этапе внедрения была развернута новая виртуальная ИТ-инфраструктура на базе «Ред Виртуализации» на четырех физических серверах. После этого команда «Безопасность ИТ» внедрила систему централизованного управления «Ред Адм». Были развернуты основной и резервный контроллеры домена, настроена репликация с Microsoft Active Directory и настроена корректная DNS-инфраструктура. К основному домену подключили дочерние домены филиалов и настроили двусторонние доверительные отношения между ними. Это позволило централизованно управлять пользователями и ресурсами всей организации.

Затем специалисты внедрения перенесли существующие информационные системы на виртуальные машины под управлением операционной системы «Ред ОС Сервер». В качестве корпоративного почтового решения внедрили «Р7 Корпоративный сервер».

Параллельно команда проекта сформировала технологическую основу для дальнейшего развития системы информационной безопасности предприятия, которая реализуется в 2026 г.

В рамках проекта инженеры системного интегратора развернули и настроили: 4 хоста «Ред Виртуализация»; домен под управлением «Ред Адм»; 24 сервера на операционной системе «Ред ОС Сервер».

После завершения основных работ специалисты ГУП «Ставрополькрайводоканал» самостоятельно настроили доступ к «Ред Адм» для более 1,7 тыс. пользователей.

Проект позволил сформировать единую управляемую ИТ-инфраструктуру предприятия. Отдел автоматизации, связи и информационной безопасности ГУП «Ставрополькрайводоканал» получил возможность централизованно администрировать домены, контролировать соблюдение корпоративных политик и оперативно оказывать поддержку удаленным подразделениям.

Кроме того, переход на российское программное обеспечение создал условия для обновления системы электронного документооборота «Дело» до полностью импортонезависимой версии, а также для дальнейшего развития биллинговой системы и бухгалтерского учета на базе решений «1С».

«Проект потребовал поэтапного подхода и тесного взаимодействия участников. Команда внедрения уделила особое внимание сохранению работоспособности действующих сервисов и плавному переходу пользователей на новую ИТ-инфраструктуру предприятия. Сегодня ИТ-специалисты головной организации управляют инфраструктурой филиалов, а единые политики безопасности действуют во всех подразделениях. Благодарим специалистов «Ред Софт» и «Безопасность ИТ» за профессиональную работу, глубокую экспертизу и внимательное отношение к задачам заказчика на каждом этапе проекта», – отметил начальник отдела автоматизации, связи и информационной безопасности ГУП «Ставрополькрайводоканал» Сергей Бабичев.

Опыт ГУП «Ставрополькрайводоканал» демонстрирует, что переход на российское программное обеспечение может стать не только задачей импортозамещения, но и возможностью модернизировать подходы к управлению ИТ-инфраструктурой.

«Для нас важно, что проект охватил не отдельный участок инфраструктуры, а всю организацию. Такие проекты подтверждают зрелость решений «Ред Софт» и их готовность к эксплуатации в критически важных для регионов отраслях. Мы благодарны коллегам из компании «Безопасность ИТ», а также команде предприятия «Ставрополькрайводоканал» за совместную работу», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.