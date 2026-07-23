«Солид Банк» ускорил открытие счетов в офисах банка в 19 городах с помощью ИИ Smart Engines

«Солид Банк», один из банков Приморского края, ускорил открытие счетов новым клиентам с помощью системы распознавания паспорта на базе ИИ Smart Engines. Технология автоматически извлекает данные из основного разворота паспорта России и страниц с отметками о регистрации, освобождая сотрудников операционного подразделения от ручного ввода. Решение распознает данные менее чем за секунду в контуре «Солид Банка» и уже используется по всей сети отделений в 19 городах. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Внедрение системы Smart Engines позволило снизить нагрузку на бэк-офис банковских отделений во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах присутствия. Искусственный интеллект мгновенно извлекает данные основного разворота паспорта России и машинописного штампа о регистрации по месту жительства, после чего передает их сотрудникам в структурированном виде для заведения заявки на открытие счета. Это сокращает время оформления новых клиентов и ускоряет их доступ к расчетам, переводам и другим банковским услугам.

«У «Солид Банка» широкая география присутствия: наши отделения работают как в крупнейших городах страны, так и в небольших городах Дальнего Востока. При этом нагрузка на операционные подразделения в разных точках сети может существенно различаться. Нам было важно, чтобы в отделениях с разной проходимостью распознавание документов выполнялось одновременно и быстро, и точно. Технология Smart Engines полностью соответствует этим требованиям – она избавила сотрудников бэк-офиса от ручного ввода и перепроверки данных паспортов, кратно ускорив оформление новых клиентов. Это помогло нам установить единый высокий стандарт обслуживания во всей сети», – сказал Никита Рогулин, менеджер проектов отдела развития ИТ сервисов АО «Солид Банк».

Распознавание документов выполняется полностью локально внутри защищенного контура «Солид Банка». Изображения паспортов и извлеченные данные не передаются во внешние облачные сервисы или сторонним верификаторам. Интеграция системы не потребовала усложнения существующей ИТ-инфраструктуры – ИИ работает на стандартных серверных процессорах банка без использования GPU.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, относятся к классу искусственного интеллекта и подходят для задач импортозамещения. Промышленная скорость распознавания достигает 125 разворотов паспортов в секунду на одном сервере без GPU. На мобильном телефоне система распознает паспорт России за 0,15 секунды. ПО интегрируется в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения.